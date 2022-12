Barby Franco y Fernando Burlando se convirtieron en padres: la foto del feliz momento junto a la pequeña

Después de mucho tiempo y un gran esfuerzo, la pareja anunció el embarazo de la modelo en agosto y durante todos esos meses, ella se dedicó a mostrar cómo iba creciendo la pancita.

Y ahora llegó el gran día: el día del nacimiento de la primera hija de la pareja. El abogado ya tiene dos hijas de un matrimonio anterior, y por eso ambos postearon el hermoso momento en sus respectivas cuentas de Instagram.

Barby Franco reveló cuántos kilos lleva aumentados con el embarazo

Después del pequeño susto que se llevó Barby Franco días atrás, con el pico de presión por el que debió ser medicada, la modelo lleva adelante su primer embarazo plena, feliz y disfrutando cada instante junto a su pareja, el famoso abogado Fernando Burlando.

Es así que la ex azafata de Guido Kaczka no dudó durante estas más de 30 semanas en no privarse de absolutamente nada en materia alimenticia, para que la "chuli" -como le dice ella- crezca a ritmo sostenido en su vientre.

Y así como semanas atrás Barby Franco compartió con su millón y medio de seguidores virtuales desde Instagram la decoración del que será el cuarto de su beba, ahora también respondiendo las consultas de su fandom no tuvo el menor inconveniente en contar cuántos kilos lleva aumentados.

Así, con una foto de sus pies sobre una balanza electrónica marcando 67,4 kilos, Franco le contó sin complejo alguno a la usuaria que le preguntó por el tema que lleva aumentados 17 kilos.

Teniendo en cuenta que la modelo tiene fecha de parto para fines de diciembre, la realidad es que probablemente sume otros 2 kilos antes de la llegada de su beba teniendo en cuenta que el promedio aproximado de aumento de peso en el último trimestre de gestación es de 500 gramos por semana.