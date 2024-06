Belén Francese enfrentó la polémica por la millonaria deuda en expensas: "Son las viejas del Covid"

PrimiciasYa se contactó con la actriz quien aclaró que hace tres años que ya no vive ahí, que se fue sin deuda alguna, y apuntó a quiénes serían que divulgan ese dato.

"Me llamó una amiga para contarme y nos reímos mucho porque no vivo ahí hace años ya. Esa gente no me suelta, me deben extrañar o quieren su minuto de fama. No tengo nada que ver", precisó Belén Francese.

Luego agregó sobre el monto con su nombre que se vio al aire: "Se ve que lo que muestran es viejo o de otra persona y le ponen mi nombre, les deseo una vida plena y fructífera como la mía".

"Hace tres años casi que no vivo más ahí. Si no, te imaginas de acá a 3 años ni sería deuda, sería otro monto, juicio etc...", remarcó la actriz.

Y continuó su descargo, apuntando a quien filtraría esos datos: "Mis amigas me dicen que son las viejas del covid, unas fans que tengo ahí que están 24/7 pendientes de mí. Me halagan esas doñas, me encanta tenerlas (se ríe). Deben extrañar mucho pedir entradas de teatro, videitos...".

"Alguien que inventa estas pavadas no entiendo el fin. Pero te reitero, buena vida. Tengo cosas importantes que ocuparme, me lo tomo con humor porqie realmente es muy cómico, me inspira a personajes nuevos", finalizó categórica Belén Francese.

belen francese expensas deuda.jpg

Belén Francese reveló la razón por la que vende contenido erótico y qué hace con el dinero que gana

Luego del fuerte cruce al aire con Andrea Rincón en el programa PH Podemos Hablar que generó tanto revuelo, Belén Francese habló de su presente laboral y dio detalles de por qué decidió meterse en el mundo de venta de contenido erótico para adultos.

La poetiza habló con Paparazzi y reveló la principal razón por la que se metió en la venta de contenido erótico con fotos y videos de ella en la conocida plataforma Divas Play.

Francese admitió que se sumó a esto con el fin de generar rédito económico y poder mejorar su situación con este ingreso, lo que fue apoyado por su marido, Fabián Lencinas. Y hasta dijo qué hace con el dinero que recibe de allí.

“Me encantó la idea de concientizar con las miles de mujeres que me escriben por día contando que en base a que fueron madres pierden su lado sexy y me piden tips”, dijo la madre de Vitto.

“A mí me convenció mi marido. Hace muchos años que me buscan y por tiempos o diferentes motivos no pude cerrar. Hoy dije bueno, ahora es el momento porque me siento plena", remarcó.

Y contó qué le produce que otros la vean a pura sensualidad: "Me gusta lo que me devuelve el espejo y me encanta compartirlo. Amo disfrutar y que me disfruten. También liberar prejuicios y trascender. Creo que cuanto más versátil sos más valiosa en lo artístico. Hago tele, teatro y Divas Play. ¿Qué más? Todo por mis hijos Con lo que ganó pago el colegio”.