Benito Fernández se quebró en el Cantando 2024 al hablar del duro momento que vivió por su salud mental

Y agregó: "Tiene un valor que excede la nota y es un mensaje para los que están su casa deprimidos y tirados en un cama. Levantante, salí, y no te quedes porque se puede”.

Benito Fernández

Acto seguido, Benito, que en todo la gala no había hablado al respecto, decidió sincerarse acerca de su situación y expresó: “Decirle a la gente que no hay que tener prejuicios con las enfermedades mentales. Primero buscar ayuda en la gente, cosa que yo no hice porque mi padre se suicido cuando yo tenía 30 años, mi madre murió hace 6 años, mi hermano hace 2, y no tengo a nadie al costado ni arriba".

"Tengo a mis hijos y no los quería preocupar con lo que me estaba pasando, por eso me callé y eso me llevó a una situación límite donde no pude más. Recomiendo hablarlo y recurrir a los especialistas, no tener prejuicios con la medicación, no automedicarse, pero no tener prejuicio o con internarse. A mi me reseteó", confesó.

Y concluyó: "Hace 20 días hice uno de mis mejores desfiles. El lunes se murió mi compañero de vida, José Antonio, mi perro, que acompañó durante 11 años, al que yo amaba, el me amaba, y hoy estar acá para mí es híper difícil pero sabía que el show tenía que continuar”.

Benito Fernández fue internado por problemas respiratorios: los detalles

En su programa Team Ubfal (América TV), la conductora Laura Ubfal habló el domingo con el diseñador Benito Fernández, quien estuvo internado por problemas respiratorios.

“Fue un susto, se quedó sin aire, los pulmones afectados, esto fue hoy a la mañana. Recordemos que Benito había tenido una especie de surmenage”, comenzó diciendo la periodista.

Inmediatamente, Ubfal se comunicó con el diseñador. “Lamenté mucho no poder ir a tu programa hoy. La verdad es que ayer me sentía mal, vinieron a verme los médicos, estaba con una especie de neumonía y vinieron a verme a mi casa, me dijeron que si seguía respirando mal que fuera hoy al hospital”, explicó Fernández.

Y agregó: “Ya estoy bien, me dieron antibióticos, pero estoy bien. Por suerte no debuto el lunes en el Cantando 2024, debuto el miércoles. Ahora estoy descansando, por eso no fui al programa”.

Sobre el certamen de canto, expresó divertido: “Igual creo que me voy la primera gala, porque de cantar imagínate...".

Después la periodista le consultó por las imágenes que se conocieron del participante del Cantando con un respirador. "Ahí no estaba en la ambulancia, ahí ya estaba en la clínica que me estaban haciendo nebulizaciones, pero nada grave, fue un susto nada más. Esto de hacer 80 cosas a la vez... te bajan las defensas”.