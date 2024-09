Brenda Di Aloy contó cómo fue su primera reacción al enterarse del noviazgo de su mamá con Javier Milei

"Al principio le dije que no, que estaba flasheando, que no se meta en esa. No le gustó nada y no me contó nada más", confesó la participante.

Ahí, la presentadora la interrumpió y le consultó: "¿Tu madre no te contó porque no le gustó porque vos le dijeras 'ahí no, mamá'?". "Claro, no le gustó nada. Yo, como hija juzgadora, no estuve bien, a veces los hijos cuestionamos las acciones de los padres y qué pasó: no me contó nada más", contó.

"Lo próximo que me entero fue por los medios y después mis hermanos me contaban y me decían 'pero no le digas a mamá que te conté'. Hasta que un día tuvimos una conversación y le dije 'escuchame, está todo bien, si estás enamorada y va todo para adelante, listo, yo te banco, y luz verde'", cerró Brenda.

La emoción de Flor Peña tras el debut de su hijo Juan Otero en el Cantando 2024

Este miércoles Juan Otero debutó en el Cantando 2024 (América) y se vivió un momento muy emotivo ya que este año conduce su mamá, Florencia Peña, y no pudo contener las lágrimas al ver la actuación de su hijo.

Para su primera presentación, Juan eligió cantar el éxito de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, siendo el primer participante en interpretar un tema completamente en inglés.

“Me mata ver a mi hijo. Es muy emocionante, más allá de lo que tenga el jurado para decir", expresó la conductora completamente movilizada.

Además, le dedicó unas palabras y sostuvo: "Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta, y más allá de que vas a crecer, me da orgullo ver como siempre fuiste a eso, a cumplir tus sueños”.

Como si eso fuera poco, Juan obtuvo el mejor puntaje hasta el momento con un total de 22 puntos y eso claramente hizo emocionar más que nunca a la conductora.

“A mí me encanta que te hayas animado, sos chico, es difícil estar en esta pista me encanta que te arriesgues y te voy a bancar siempre. Te amo con toda mi alma. Voy a seguir llorando, estoy muy orgullosa de vos y en quien te estás convirtiendo”, finalizó Flor con un tierno abrazo a su hijo.