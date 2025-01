Benjamín Vicuña se refirió filoso al escándalo de la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara

Embed

En tanto, ya sobre el letal enfrentamiento entre la China y Wanda, la cronista de América le recordó que su ex y sus hijos pasaron fin de año junto a Icardi con sus hijas. Así, sobre esta cuestión, la periodista intentó indagar sobre si hubo alguna consulta de parte de Eugenia, pero Vicuña fue tajante: “No, no me preguntaron”.

Fue allí cuando el actor hizo saber que “cuando hay niños es un tema. Porque obviamente no me puedo hacer el loco y decir me da lo mismo. No me da lo mismo. Donde están mis hijos, por ahí es algo que se tiene que conversar. Pero no lo he hecho”.

Por último, cuando la cronista intrusa le preguntó con picardía si ya conocía a Mauro Icardi, el chileno salió del paso haciéndose el desentendido con una sutil chicana: “¿A quién?”, deslizó entre risas para finalmente admitir que no lo conoce.

Benjamín Vicuña, China Suárez y Mauro Icardi.jpeg

La picante reacción de la China Suárez tras el furioso descargo de Wanda Nara en LAM

Anoche Wanda Nara irrumpió en el aire de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América, en el que habló como nunca antes sobre la relación de su ex, Mauro Icardi, con Eugenia China Suárez, lo que hizo que la actriz reaccionase picante desde sus redes sociales.

Lo cierto es que a lo largo de los más de 40 minutos que la mayor de las Nara habló a calzón quitado con el periodista de América, entre sus confesiones sobre las amenazas que asegura recibir desde 2021 por parte del padre de sus hijas, confirmó que la China y sus hijos están viviendo con el futbolista y sus hijas.

Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez.jpeg

“Yo le dije a Mauro 'no tenés que darme explicaciones a mí, pero a las nenas no les mientas porque están viendo' porque el empleado que trabaja para él, que es su chofer, Flavio, me hizo llegar que la mujer está viviendo con sus hijos adentro de la casa de Mauro con mis hijas”, aseguró entre muchas cosas.

Así, ante las inmediatas repercusiones de las declaraciones y acusaciones de Wanda, la China Suárez optó por hacer oídos sordos a las terribles palabras de Wanda con un irónico “Buenas noches”, que escribió en una foto que subió a sus Instagram Stories, en la que se mostró en pijama tirada en el piso de la casa de Icardi lanzando un beso, junto a dos corazones rosas.