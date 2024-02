Beto Casella cruzó fuerte a un ex integrante de su programa: "Fue poco profesional"

“Como se sumó más gente al programa, le dije ‘mirá, te voy a conseguir un micrófono para vos solo, dame dos días que te lo consigo’. Igual estaba de mal humor, hablaba mucho de ‘esto es un retroceso en mi carrera’ y, la verdad, es que en la producción hace tiempo que no se lo aguantaban mucho”, siguió.

Beto reveló que le dijo que, si no estaba cómodo, podía tomarse un tiempo hasta tener las condiciones que esperaba. “Y después me empezó a mandar mensajes a mi casa y, en un momento, le digo ‘mirá, hacé una cosa, no vengas mañana hasta que no te consiga micrófono y, si te tortura tanto, no vengas más’”, añadió.

“No mantuvo más contacto y salió a las redes diciendo ‘me despidieron’. Me parece que le abrimos la puerta de la tele y la radio. No nos debe nada por eso, pero me parece que hay formas de reconocer lo que te dieron”, advirtió.

El conductor mencionó que Milton creció mucho profesionalmente y perdió el eje. “Pero los chicos y chicas de la producción me dijeron que se estaba volviendo un poquito tóxico. Por ahí, si te creés que sos Tato Bores, alguien le tiene que decir ‘frená un poquito porque te vas a golpear’”, acotó.

Por último, Beto afirmó que lo que ocurrió con el humorista fue "una decepción". “Contesto esto porque no me gusta que se me impute que he echado a alguien, sobre todo en estos tiempos, por lo cual es mentira que se lo despidió. Es una decepción, me parece que fue una actitud poco común, poco profesional y sospecho yo de un egocentrismo mal manejado”, cerró.

La cruda crítica de Beto Casella Bad Bitch, el tema de Wanda Nara: "Me parece una..."

Hace unos meses, Wanda Nara lanzó su carrera como cantante. Con un llamativo video clip, la mediática estrenó su primera canción, titulada Bad Bitch, y causó opiniones encontradas tanto en las redes sociales como en los distintos medios de comunicación.

Entre las críticas, no pasó desapercibida la opinión de Beto Casella, quien fiel a su estilo, no tuvo filtro al expresar su desagrado. " Y viene esta chica y mmm, mmm. Me parece una ver... total. ¿Por qué te la voy a remar y sostener 'que bueno, son las nuevas expresiones musicales'?", deslizó en su programa de Rock and Pop.

"Todos los términos... ¿Viste que en general los argentinos cuando un auto que está muy feo decimos que es una por...? Todos los calificativos relacionados al miembro masculino que le quieran poner, a esta canción se los pongo", sentenció.

Por último, anticipándose a una mala reacción de Wanda por sus palabras, se excuso: "Si expone una canción públicamente se tiene que someter a la crítica. Modesta crítica. No llega a enero esto. Lo escuchás un minuto y medio y te empezás a poner nervioso".