¡Bomba! Quiso abandonar la casa de Gran Hermano 2024 y sus compañeros quedaron en shock: "Chau"

“4:30am Petrona decide abandonar la casa de Gran Hermano”, escribió en X el usuario que compartió el momento exacto en que la tucumana corre por el jardín hacia la salida.

De todas formas, todo quedó en un simple susto y la participante finalmente volvió con sus compañeros, que quedaron impactados con su look y la recibieron cantando juntos la canción de El tren del cielo.

"Quiere copiar a Furia pobre, no tiene el carisma y es muy fingido", "Sin palabras...", "Ya no sabe que inventar, se nota forzado para tratar de ganar votos", "Me caía bien ahora ya no", "Que fantasma", escribieron algunos usuarios al ver la situación.

Fuerte cruce entre Petrona y Sandra por la comida en Gran Hermano 2024: "Pedís siempre lo que no hay"

En Gran Hermano la cocina suele ser un espacio de conflicto y este miércoles las participantes Petrona Jerez y Sandra Priore lo confirmaron al tener un incómodo cruce mientras preparaban el almuerzo.

"Qué lástima que no hay laurel para ponerle", le comentó Petrona a Sandra. Ofendida, la mujer le respondió: "Pero, bolu..., pedís siempre lo que no hay"

Luego, Priore la llamó para que probara la preparación y le dijera si le faltaba sal o pimienta. Ahí, la mujer fue, probó la comida y regresó a su lugar. "¡Petrona! Te pedí al pedo que la pruebes", le gritó Sandra.

"Un poquitito de sal", le contestó tranquila la tucumana. "¡Dale, amiga!", volvió a gritar enojada Sandra. Petrona también señaló sobre una cocción: "Esto lo sacamos".

"Está largando el líquido, mi amor", le explicó Sandra. "Y es mejor para que no pierda consistencia", le contestó la participante sonámbula. "Si vos dejás que el líquido lo pierda dentro del líquido, ¿para qué le pusiste sal? Se pone sal para que el líquido ácido caiga, ¿entendés?", siguió Sandra de mala manera.

Instantes después, Priore le dijo molesta a Jerez: "Escuchame, Petrona, si vos no querés dejame que lo hago yo. Yo no tengo problema". Por último, una de sus compañeras le indicó a Sandra: "Por favor, Sandra no empecemos con la discusión".