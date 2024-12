Petrona se quebró tras el pase de factura de sus compañeros en Gran Hermano 2024

La tucumana, que es sonámbula y roncó la primera noche, estaba sentada en una de las camas sin emitir palabra. Ahí, Chiara Mancuso señaló: "Hay una realidad. Si ella ronca o es sonámbula, igual estamos conviviendo y nos vamos a tener que acostumbrar. Y aparte hoy vamos a estar todas cansadas y capaz ni vamos a escuchar. Probemos hoy".

Acto seguido, Petrona se quebró y sus compañeras fueron a abrazarla. "Nooooo. Petro, no llores", gritó una. "Si no lo hacés apróposito", acotó otra. "Petro, sos meme seguramente en todos lados", agregó otra participante para levantarle el ánimo.

El duro relato de Jenifer Lauría al hablar de Ricardo Centurión en Gran Hermano: "Me hizo sufrir"

Una las participantes que ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) y que más revuelo causó en la audiencia fue Jenifer Lauría, ex pareja y madre de la hija del futbolista Ricardo Centurión.

Luego de contar a sus compañeros su vínculo con el jugador, comenzaron las preguntas acerca de relación y la joven se sinceró sobre el mal momento que vivió en aquel tiempo.

“¿La realidad? Me cansé de que me meta los cuernos. Me hizo sufrir un montón…yo estaba súper enamorada de él, pero enamorada de verdad, no es que estaba con él por la fama", contó Jenifer.

Ella y Centurión fueron padres de Emma en el año 2021 y lo cierto es que la hermanita aseguró que todo cambió en medio de su embarazo.

“Vivíamos juntos, yo lo conocí, después nos pusimos de novios. Quedé embarazada, vivimos juntos y después arrancaron los problemas. Era una persona normal, era todo color de rosas. Y al tercer mes de embarazo mi vida fue un infierno”, reconoció.