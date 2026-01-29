Los nuevos y aterradores mensajes de Oscar González Oro que encienden las alarmas

El mensaje continua con una reflexión sobre el paso del tiempo y la importancia de valorar lo esencial: "La juventud del corazón no depende del tiempo que ha pasado, sino de la manera en que seguimos apreciando las pequeñas cosas, amando con intensidad y soñando como si el mañana fuera infinito. Envejecer es un arte, es aprender a soltar lo que ya no importa, a abrazar lo esencial y a caminar más ligero, llevando solo aquello que enriquece el alma. No todos tienen la fortuna de acumular años, de seguir despertando para ver un nuevo amanecer, o de compartir momentos con quienes amamos. Por eso, la edad no es una carga, sino un privilegio. Es un recordatorio de que estamos vivos, de que hemos amado, reído y llorado".

Oscar González Oro, el histórico conductor radial conocido popularmente como el Negro, generó inquietud en las últimas horas con una serie de publicaciones en redes sociales. En esos mensajes dejó entrever que atraviesa un momento personal delicado, lo que despertó preocupación entre sus seguidores.

Sus palabras llegaron envueltas en un tono poético. A través de escritos y citas de referentes culturales, transmitió sensaciones de despedida, gratitud y reflexión sobre su recorrido. En cada texto aparecía una idea constante: agradecer lo vivido y lo compartido con quienes lo rodearon. La repercusión fue inmediata.

Baby Etchecopar, gran amigo del periodista, se refirió al tema en A la Tarde (América TV). Con un mensaje cargado de cariño, destacó la relación que los une desde hace décadas. “El Negro es familia. Hace más de 40 años que somos amigos de verdad”, expresó, y contó que al leer los posteos decidió llamarlo para acompañarlo.

En su análisis, Etchecopar también habló del trasfondo emocional que atraviesa González Oro. “Creo que él no aceptó trabajar para ‘dos puntitos’. No termina de digerir eso, después del fenómeno que fuimos”, señaló, en referencia al cierre de su etapa en Radio 10.

El conductor de A24 profundizó aún más: "Hay que asumir que eso ya pasó y que hoy se trabaja por 'un punto y medio o dos puntos', y que se ha diversificado el medio", dijo. Y agregó: "Hay que acostumbrarse a que no todos te van a conocer y, como dijo Pinti, 'no todos te van a querer'".

En uno de los fragmentos de sus escritos, González Oro mencionó el perdón hacia sus hijos. Vale recordar que meses atrás había tenido un cruce con ellos, quienes residen en Madrid. Sobre ese punto, Baby aclaró: "No hay ninguna distancia entre ellos. El Negro se aburrió en Madrid y se vino, él no está cómodo en ningún lado".