Una famosa panelista deja su programa y se va con Carlos Monti: "Un plus"

"La periodista, de espectáculos, de gran profesión en televisión, gráfica y radio... Es una colega excelente, forma parte de APTRA, es miembro", continuó.

Y sobre el final reveló de quien se trata la panelista en cuestión que cambiaría de programa: "La periodista que se reúne en estas horas para arreglar su pase es Nancy Duré".

"Nancy Duré dejaría Puro Show para sumarse al programa de Carlos Monti, donde ya estuvo y se le ofrece aparte de un lugar destacadísimo como panelista ser el reemplazo natural de Carlos cuando él no vaya al programa, con lo cual es un plus. Ella está pasando un gran momento y está definiendo", cerró Pallares sobre la interesante propuesta laboral que recibió Nancy Duré y que la haría inclinarse en las próximas horas por cambiar de programa en caso de cerrarse todo en la reunión.

El duro análisis de Carlos Monti sobre los panelistas y la televisión actual

El periodista Carlos Monti fue contundente al dar su opinión sobre el nivel de profesionalismo actual en el medio desde su ciclo Mediodía bien arriba en La TV Pública.

El conductor lanzó una opinión tajante sobre los nuevos periodistas y panelista, que coparon la televisión, y cómo se fue "degradando", según su parecer, el oficio.

"¿Qué opinas de los jóvenes periodistas?", le preguntaron en una nota en el streaming del canal oficial. Y Carlos Monti respondió sin vueltas: "Hay 'colegas' que piensan que hacer periodismo es publicar y decir cualquier cosa. Hay algunos que son muy buenos y otros que tiran la toalla rápidamente".

"Cuando estaba ene Gente, Chiche Gelblung me mandó tres días a esperar a Nélida Lobato en la puerta de su casa.La dedicación que teníamos nosotros no la tienen los chicos", marcó distancia el conductor.

Y señaló: "Los chicos de hoy dicen: '¿cómo voy a hacer eso por una figura?'. Yo digo: '¿Vos querés la nota o no querés la nota?'. Nosotros nos desesperábamos para tener la nota de tapa de revista Gente, que vendía 350 mil ejemplares todas las semanas", siguió.

"Hay gente trabajando en los medios que, años atrás, no hubieran pisado la vereda de Azopardo 759 (donde funcionaba la redacción de Gente). Se fue degradando todo. En todos los ámbitos", argumentó su postura Carlos Monti.

Y cerró firme: "En todos los ámbitos. Yo creo que, en definitiva, el rigor periodístico termina triunfando, porque eso el público te lo agradece. Ahora, Si vamos a usar las redes sociales para informarnos, estamos en problemas".