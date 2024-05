Camila destacó el rol de Thiago Medina y Daniela Celis durante su debut en Cuestión de Peso

Camila también contó cuál fue la reacción de Thiago al enterarse de su incorporación a Cuestión de Peso. “Sé que está feliz. Cuando le conté me decía: ‘¿En serio?’. Dani también me felicitó”, precisó.

Por último, la joven mencionó que, las horas previas al debut, no podía controlar los nervios y sus seres queridos la ayudaron. "No hace falta poner algo en Instagram para ver quién me apoya. Ellos me felicitaron, fueron los primeros en felicitarme. Y antes de salir al programa fueron los primeros en calmarme porque estaba muy nerviosa... No hace falta que se enteren todos en las redes de lo que pasa, pero si tengo el apoyo de ellos”, recordó.

Camila, la hermana de Thiago Medina, entró a Cuestión de Peso y contó su dura historia: "Tengo miedo"

El programa Cuestión de Peso (El Trece) regresó a la televisión con una nueva edición conducida por Mario Massaccesi y una de las participantes es Camila Deniz, conocida por ser hermana del ex Gran Hermano, Thiago Medina.

Con 29 años y un peso inicial de 139.1 kg, Camila contó su lucha contra la gordofobia y conmovió a los especialistas con su relato. "Quiero entrar para poder bajar un poco más y poder estar en los ojos de los demás. Salir a la calle y que me dejen de mirar como un monstruo", expresó.

“Hace tres semanas fui a un boliche y cuando pasaba por un costadito un chico me decía Barney. Agarré mis cosas me fui, y fue ahí cuando empecé a decir quiero ayuda, y quiero salir adelante”, reveló la joven.

Luego contó que su sobrepeso comenzó con la muerte de su madre, que la llevó a comer en exceso por episodios de angustia. "Caí en una depresión", admitió.

“Tengo miedo a ser flaca y ser fea. Yo porque me amo como soy, así, gordita, linda. Me he convertido en una gordita linda porque me acostumbré a mi base, a mi cuerpo. A mi yo. Pero sé que eso es lo que me juega un poquito en contra. Amo a esta Camila pero sé que hay otra para pasar de página y la dejaría, la voy a aceptar", concluyó.