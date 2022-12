Camila Homs defendió a Rodrigo de Paul y fue contundente con quienes lo critican por su desempeño

Embed

Al ser consultada por el desempeño de su ex, Rodrigo de Paul, no dudó en defenderlo: “No me gustaría que me pase a mí. A nadie le gusta estar en ese lugar, pero es lo que a veces toca, lamentablemente", comenzó.

"Él supo defender esa camiseta y cerrarles las bocas a las personas que estaba hablando mal de él”, siguió y también se refirió a la relación del mediocampista con Tini Stoessel, y las críticas hacia la cantante.

"La gente juzga mucho. Ni ella ni ninguna otra persona tiene la culpa del rendimiento de un equipo. Me pareció injusto”, aseguró sin pelos en la lengua.

image.png

Camila Homs habló sobre Rodrigo de Paul, su nuevo novio, y la posibilidad de tener más hijos

Camila Homs es uno de los grandes personajes del 2022. Su separación de Rodrigo de Paul, el padre de sus hijos, fue determinante en su regreso a la Argentina, y súper instalada relanzó su carrera como modelo, está de novia con Charly Benvenuto, y conduce su propio programa de cocina.

De eso, su futuro y mucho más Biri Biri, el nuevo programa de streaming que conducen Yeyo de Gregorio, Tupi Saravia, Julieta Puente y La Tía Sebi en República Z.

image.png

"Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día, me habló pero el primer pasito lo di yo", confesó sobre su romance con el empresario y al ser consultada sobre si quisiera tener más hijos, aseguró que "Hoy estoy bien así, pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más".

"Estuve muchos años en pareja, al principio era raro, pero después me empecé a encontrar conmigo misma y fue increíble. Aproveché de hacer cosas que antes no había tenido la oportunidad. Exprimí a mis amigas de una manera tremenda por 24/7. En la soltería, me sentí más mujer y más empoderada", dijo sobre el fin de su relación con De Paul, actualmente en pareja con Tini Stoessel.