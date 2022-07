Camila Homs festejó el cumpleaños de su hijo pero su hija le recordó a su ex, Rodrigo de Paul

Tras conocer que el jugador había comenzado un romance con Tini Stoessel, Camila hizo sus valijas y volvió a vivir al país con sus dos hijos: el bebé y Francesca de 4 años. Instalada en un departamento de Puerto Madero hizo un festejo para el niño.

“1 año que llegaste a mi vida para cambiarla un poquito más y hacer que mi corazón se multiplique de amor. Mi sueño hecho realidad, mi príncipe azul”, escribió en sus redes con varias fotos y videos.

“Gracias por enseñarme tanto, por demostrarme que nada vale más que el amor de ustedes dos. El sentido de todo, te amo con lo más profundo de mi alma hijito...”, sumó

Sin embargo, la que más llamó la atención fue la vestimenta de su hija. Lejos de lucir un vestido, típico de las niñas de esa edad, Francesca se puso los cortos y la camiseta de la Selección Nacional, con la que juega su papá.

La niña entonces le mandó un mensaje a su padre: que lo extraña pero a su vez generó algo de molestia en su mamá que no pudo negarle vestirse de esa manera.

Se endurece la batalla judicial entre Rodrigo de Paul y Camila Homs

Camila Homs y Rodrigo de Paul están en una guerra que parece eterna. El jurado y la modelo afrontan una disputa legal por la división de bienes tras 10 años de noviazgo y dos hijos en común.

Según contaron en Socios del espectáculo, no hubo acuerdo entre ellos y tendrán que verse en tribunales.

“Se terminó la etapa de mediación. Camila y Rodrigo se estaban encontrando cara a cara con sus abogados y al final él rechazó todos los pedidos que ella le hizo. Van a juicio”, precisó Mariana Brey en el ciclo de El Trece.

La reacción de Camila Homs cuando le preguntaron por el inicio del romance de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

En una nota con LAM (América TV), Camila Homs lanzó una declaración picante sobre el inicio del romance de su ex, Rodrigo de Paul, con Tini Stoessel.

El cronista del programa le preguntó si habían dudas respecto a las fechas en las cuales el jugador comenzó a salir con la estrella pop. "¿Las fechas no te cerraron?", fue la consulta que le hicieron a la modelo. "No sé, pensalo", lanzó la rubia.

Homs recordó que aún está en negociaciones para alcanzar un acuerdo con su ex. "No pudimos llegar a un acuerdo, pero está todo bien. Yo reclamo lo que me corresponde", detalló.

Sobre los viajes de Rodrigo, que se habría interpuesto en las visitas del jugador a sus hijos, la modelo expresó: "Cada uno prioriza sus cosas. Yo tengo en claro cuáles son sus prioridades, pero bueno yo no soy quién para meterme en los tiempos de nadie".