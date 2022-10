Camila Homs y Charlie Benvenuto se reconciliaron por un motivo muy especial

“El viernes dijimos que estaban separados Benvenuto y la chica Homs. El lunes decimos ‘reconciliados’. Camila Homs y Benvenuto el fin de semana se reconciliaron”, contó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

“Benvenuto estuvo muy nervioso durante el fin de semana. Camila tiene varias cuentas de fanáticas que la siguen a sol y a sombra”, sumó Luli Fernández.

Embed

“Parece ser que él estuvo ‘stalkeando’ todo lo que se iba subiendo de las cuentas que son fanáticas de Cami para ver qué es lo que estaba haciendo”, agregó Luli y dio más detalles.

“La semana pasada esta relación pendía de un hilo. No solo él iba mirando todas las historias que se iban subiendo las chicas, con un minuto a minuto de Camila, sino que bloqueó a varias cuentas que mostraban que él las estaba ‘stalkeando’. Muy pendiente de ella y lo logró. Volvieron”, cerró.

Camila Homs y Rodrigo de Paul sin diálogo: qué pasó

Luego de trascender los motivos por los que no quieren en televisión a Camila Homs, ahora se conoció el mal momento de comunicación que pasa la modelo con su ex, Rodrigo De Paul, padre de sus hijos, Francesca y Bautista.

En el programa Socios del espectáculo, El Trece, Mariana Brey contó que hay cortocircuitos hace tiempo entre los dos y que hace tiempo que no hablan.

image.png

“Recibí información, no de acá si no de España. Camila y De Paul no tienen diálogo. Ya hace tiempo que no hablan”, indicó la panelista.

Y agregó: “Quién se ocupa de todo lo que tiene que ver con Camila, los hijos y De Paul…. La madre de De Paul. Ella es quien se ocupa absolutamente de todo”.

En cuanto al Mundial de Qatar 2022, la periodista contó que finalmente Rodrigo de Paul estará acompañado por Tini Stoessel, el padre de la cantante y Fran, por lo que Camila Homs dirá ausente al evento deportivo.

“A mí me contaron hace un tiempo atrás que Camila iba a ir al mundial e iba a llevar a los chicos. Eso ya no es así. Las cosas cambian día a día en una relación de estas características", indicó Brey.