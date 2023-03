Camila, la Tora y Julieta: el llanto de las tres en la cena de nominados de Gran Hermano 2022

“Si dicen mi nombre voy a decir ‘no’. Esta es mi casa, hace mucho que vivo acá y no me voy, no salgo. Me da pánico salir por esa puerta”, manifestó Julieta muy profunda.

Y agregó: “Es raro dejar esta casa, mi cama, el parque, la cocina y a ustedes. Hace mucho que estoy acá adentro y siento que vivo acá”.

Ante estas palabras, la Tora no pudo evitar las lágrimas y Camila también se mostró muy conmovida. "No quiero que se termine. Es lo que siento, estoy ansiosa", remarcó Julieta.

Y luego Camila comentó: “¡No, basta, por favor! Me están poniendo nerviosa. Es feo que se termine la convivencia, la comida entre nosotros, el sauna, la pileta. Pero no nos pongamos a llorar. Nadie se quiere ir”.

la tora julieta.jpg

Gran Hermano 2022: el firme mensaje de Julieta Poggio a su novio tras filtrarse que la habría engañado

Durante la última semana, Julieta Poggio vivió momentos de angustia e incertidumbre en Gran Hermano 2022, Telefe. Dos gritos del exterior intentaron ponerla en alerta sobre supuestas infidelidades de su novio, Lucca Bardelli.

Y el miércoles pasado, aprovechando el vivo, por la gala de nominaciones, Julieta dejó en claro que sigue confiando en su pareja y le envió un afectuoso mensaje. Al igual que lo hizo hacia su familia y amigos.

"Las placas se ponen difíciles, pero no quiero tirarme para abajo porque los sueños están para cumplirlos, y mi sueño es la final. Sueño con eso, después de todo lo que pasamos y de toda la experiencia que me llevo. Me haría muy feliz, así que pido ese apoyo de la gente", señaló.

"También, le quiero decir muchísimas gracias a mi familia, a mi hermana, que vino unos días acá y la pasé hermosos con ella. Me dio mucha más tranquilidad con el afuera porque eso te genera mucha ansiedad, a veces. Estoy con la mente fresca para lo que se viene en estas semanas", agregó.

"También, gracias a mi novio que siempre me apoyó y no veo la hora de volver a verlo. Y a mi mamá y a mis amigas”, cerró Julieta.