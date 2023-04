Camila Lattanzio cantó en vivo y recibió poco apoyo de los ex Gran Hermano 2022: quién fue la única que la bancó

La rubia hizo un show por varios minutos sobre el escenario y sólo contó con la presencia de Martina Stewart Usher y el sobrino de la ex diputada Romina Uhrig. Quien bancó la como siempre fue su hermana Florencia Lattanzio.

Embed

Cabe recordar que Camila y Martina no compartieron convivencia dentro de la casa, ya que la joven de 25 años integrante de Los Monitos fue una de las primeras en ser eliminadas del reality.

Camila compartió en sus historias de Instagram la lista de canciones que interpretó en su recital, entre ellas, Bien rico, Sola solita y un cover de Selena. Y mostró fotos de sus afectos que fueron a hacerle el aguante al show.

Lattanzio se subió al escenario y cantó algunas canciones conocidas en ritmo bailable para hacer delirar a los presentes en el salón. No obstante, faltaron casi todos sus ex compañeros del reality.

camila lattanzio 1.jpg

camila lattanzio.jpg

El desesperado pedido de ayuda de Camila de Gran Hermano 2022 tras ser víctima de un fraude

Cuando estaba en la casa de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio fue clara: su paso por el reality era un puente para lanzarse de lleno como cantante, y lo estaba logrando con su primer canción, "Sola, solita".

Sin embargo, la ex participante no la está pasando nada bien, y subió un desesperado pedido de ayuda a sus redes sociales en el que asegura haber sido víctima de un fraude.

"Chicos, necesito su ayuda. La verdad es que alguien, no sé quién, subió mi tema a Spotify haciéndose pasar por mí. El tema de "Sola solita" como si yo lo hubiera subido. Y necesito saber quién es", comenzó en su descargo.

"Me ven matada porque estuve media triste y ahora me entero de esto y es como '¿qué carajos?'. Necesito por favor que lo denuncien. No sé si se denuncia a alguien o si tengo que denunciar la página. Necesito que me digan quién es así puedo contactarme con él porque es ilegal esto. Les pido a toda la people que si llegan a ver mi tema en Spotify, por favor lo denuncien porque no soy yo", finalizó la cantante, súper angustiada.