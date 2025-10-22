La Joaqui habló de su marcada distancia con la China Suárez y confirmó una actitud clave de ella

Y dejó en claro que no hubo ningún conflicto en particular con ella y que la distancia se dio de manera natural: "No rompió ningún código (la China), solo cada una fluyó para su lado y sus lugares pero está la mejor".

Cuando le preguntaron si haría una canción con la actriz fue contundente: "¿En qué momento? Ahora estoy con MasterChef". Consultada sobre el futbolista Mauro Icardi, actual pareja de la China, La Joaqui comentó: "La verdad que no lo conozco a él y no veo las cosas de los demás".

El cronista Santiago Riva Roy le dijo que no se imagina que pueda distanciarse de Lali Espósito como ocurrió con la China Suárez y ahí la cantante fue muy elogiosa con su colega, que pasa un inmejorable momento en su carrera.

"Lali es lo más, es un mujerón que siempre está tratando de contribuir para que otras artistas se sientan realizadas, que es algo lindo sentir compañerismo y no competencia, en un mundo que quiere que las mujeres nos odiemos. Pero me llevo bien con todas, sé que es aburrido", indicó La Joaqui.

Embed

La Joaqui enamoradísima de Luck Ra

Al comienzo de la charla con LAM, La Joqui se refirió a su gran presente con Luck Ra, quienes están juntos desde principios de 2024, y desmintió la posibilidad de casamiento para el próximo año.

"Él está en todo lo que necesito, se hace cargo de mi corazón, nuestro hogar, mi estabilidad emocional, es un tipazo que resuelve, es un capo", dijo con mucha alegría la cantante.

Y en ese sentido, aclaró que no tiene en mente casarse: "Todavía no nos casamos, hace un año y medio salimos, estoy disfrutando de la luna de miel y conquista que es tan bonito, de encontrar la manera de enamorarnos todos los días".

Sobre sus sentimientos con su novio, La Joaqui reconoció: "Es mi primer amor. No me vieron querer nunca antes a nadie pero era una persona que le costaba confiar. Chicos, cuando llega el amor de verdad fluye solo, uno a veces intenta que las cosas funcionen y no son".