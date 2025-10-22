La Joaqui habló de su marcada distancia con la China Suárez y confirmó una actitud clave de ella

La Joaqui y la China Suárez mantuvieron un vínculo muy cercano durante mucho tiempo y de repente esa amistad de se enfrió y ambas tomaron distintos caminos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La Joaqui se refirió en una nota con LAM a los motivos del alejamiento con la China Suárez, con quien tenía un vínculo muy cercano.
La Joaqui y la China Suárez mantuvieron un vínculo muy cercano durante mucho tiempo y de repente esa amistad de se enfrió y ambas tomaron distintos caminos.
Mucho se habló en el mundo del espectáculo sobre los verdaderos motivos que llevaron a la cantante y a la actriz a distanciarse, en medio de varias teorías que circularon al respecto.
En ese contexto, en una entrevista con el ciclo LAM (América Tv) la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) comentó a la salida de las grabaciones del reality gastronómico el motivo de su distancia de la China Suárez ante los rumores de que quedó "todo mal" entre las dos.
"No pasó nada con la China, cuando vos te conocés, van cambiando de gustos. A vos te gusta el paddle y a mí me gusta el golf, y tal vez nuestros momentos los compartíamos en paddle y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo", precisó la artista musical.
Y dejó en claro que no hubo ningún conflicto en particular con ella y que la distancia se dio de manera natural: "No rompió ningún código (la China), solo cada una fluyó para su lado y sus lugares pero está la mejor".
Cuando le preguntaron si haría una canción con la actriz fue contundente: "¿En qué momento? Ahora estoy con MasterChef". Consultada sobre el futbolista Mauro Icardi, actual pareja de la China, La Joaqui comentó: "La verdad que no lo conozco a él y no veo las cosas de los demás".
El cronista Santiago Riva Roy le dijo que no se imagina que pueda distanciarse de Lali Espósito como ocurrió con la China Suárez y ahí la cantante fue muy elogiosa con su colega, que pasa un inmejorable momento en su carrera.
"Lali es lo más, es un mujerón que siempre está tratando de contribuir para que otras artistas se sientan realizadas, que es algo lindo sentir compañerismo y no competencia, en un mundo que quiere que las mujeres nos odiemos. Pero me llevo bien con todas, sé que es aburrido", indicó La Joaqui.
Al comienzo de la charla con LAM, La Joqui se refirió a su gran presente con Luck Ra, quienes están juntos desde principios de 2024, y desmintió la posibilidad de casamiento para el próximo año.
"Él está en todo lo que necesito, se hace cargo de mi corazón, nuestro hogar, mi estabilidad emocional, es un tipazo que resuelve, es un capo", dijo con mucha alegría la cantante.
Y en ese sentido, aclaró que no tiene en mente casarse: "Todavía no nos casamos, hace un año y medio salimos, estoy disfrutando de la luna de miel y conquista que es tan bonito, de encontrar la manera de enamorarnos todos los días".
Sobre sus sentimientos con su novio, La Joaqui reconoció: "Es mi primer amor. No me vieron querer nunca antes a nadie pero era una persona que le costaba confiar. Chicos, cuando llega el amor de verdad fluye solo, uno a veces intenta que las cosas funcionen y no son".