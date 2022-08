Canta Conmigo Ahora: por qué se odian el Puma Rodríguez y Cristian Castro

"Estamos en condiciones de afirmar que quien odia profundamente a Cristian Castro, por cómo se ha destacado en el último tiempo por sus looks y por como lo quiere todo el equipo de Canta Conmigo Ahora, es el Puma Rodríguez", dijo la panelista de El Trece.

Y Luli, dio más detalles: "Este último fin de semana a Cristian Castro lo invitaron a un asado espectacular. Lo hizo uno de los jurados de Canta Conmigo Ahora y al Puma no lo invitaron. Igual, el Puma se había ido a Miami", informó la modelo.

Y destacó los elogios que hicieron los anfitriones e invitados a la reunión, acerca de la personalidad de Castro: "Me dijeron 'Cristian es un copado. Comió lo mismo que nosotros'".

Cristian Castro saltó de la tribuna por un participante de Canta Conmigo Ahora

Tras explotar el primer escándalo en el Canta Conmigo Ahora, según contó Ángel de Brito en LAM, en la noche del jueves se vivió un inesperado momento en el certamen que conduce Marcelo Tinelli por El Trece.

Martín Abascal, un participante de 31 años, interpretó de gran manera un éxito de Marc Anthony y Cristian Castro se conmovió tanto que sintió la necesidad de saltar de la tribuna y estar cerca del joven.

“Quiero darle un abrazo”, aseguró Cristian Castro, con un llamativo look a puro verde. “Vení, bajá y dale un abrazo, por favor”, le sugirió Marcel Tinelli, a lo que el cantante no dudó en tirarse despacio de la tribuna.

Al ver esto, el conductor reaccionó sorprendido: “¡No, no! ¡No hagas eso, Cristian! No, no. De ahí no, Cristian. Por favor”. Sin embargo, Castro pudo bajar sin problemas y ahí saludó en persona al concursante y lo abrazó.

“Te sentí bien, centrado, contento, con espíritu. Trasmitiste muchísimo y por eso me dan ganas de abrazarte”, le manifestó el cantante ante la emoción y sorpresa del joven.