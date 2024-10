Cantando 2024: Alicia Barbasola embistió contra Silvina Escudero y la acusó de echarla de su camarín

"Cunado entra, ella llega con 10 personas, y yo me estaba cambiando. Dice: '¿pueden salir todos, que me tengo que cambiar?'. Me lo dijo con un tono despectivo. Salimos todos afuera. Tardó media hora", detalló.

Alicia Barbasola mencionó que Silvina Escudero demoró muchísimo y ella no pudo terminar de arreglarse. "Me tuve que cambiar en un baño", señaló, indignada con su ex compañera.

Desde ese momento, la mujer de Andrés Nara le hizo la cruz a la morocha. "Ella es despectiva y soberbia", advirtió, tajante luego de la mala experiencia con Silvina en el Cantando 2024.

Silvina Escudero se sinceró en el Cantando 2024 al hablar del conflicto con su hermana Vanina

En los últimos días salió a la luz una inesperada interna entre las hermanas Silvina y Vanina Escudero que las llevó a distanciarse incluso en una fecha muy importante como lo fue el cumpleaños de la morocha.

En medio del misterio por este conflicto familiar, Silvina fue consultada sobre el mismo este miércoles en la pista del Cantando 2024 (América) y confesó: “No sabría qué decir".

"Mi hermana es, puedo no estar de acuerdo en muchas cosas con ella pero el amor siempre va a estar intacto. Básicamente es la madre de las dos personas que más amo en el mundo que son mis sobrinos. Ustedes saben lo importante que es la familia para mi”, explicó.

Además puntualizó en su fiesta de cumpleaños y aclaró: “No tengo mucho más para decir, no vino a mi cumpleaños como dijeron y por supuesto que la invité, es mi hermana. Patenté la frase amo bailar, amo mi hermana, amo a Mulata y sigue siendo en la actualidad y por toda la eternidad”.

“Me parece que ella puede obviamente hablar y decir lo que a ella le parezca. De mi lado, mi amor hacia mi hermana está intacto y siempre va a ser así, igual que hacia mis viejos y familia. Es lo más importante para mí en mi vida”, afirmó.

Por último, respondió cual podría ser el motivo que llevó a Vanina a tomar distancia y admitió: “No sé mucho. Entiendo que esto es un reality y hay que decir un montón de cosas, yo a mi hermana la cuido un montón". "Prefiero que me traigan a Matías Ale y seguir discutiendo si voy a su casamiento”, bromeó.