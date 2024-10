La palabra de Vanina y Silvina Escudero en medio de su conflicto familiar: "Un loco"

En medio de la incertidumbre, el conductor Ángel de Brito se comunicó con las dos protagonistas de la historia y este lunes contó en LAM (América) las versiones que le dieron cada una de las hermanas.

Silvina y Vanina Escudero

En primer lugar, dio a conocer los mensajes que le envió Vanina y leyó: “Todo bien, la realidad es que por respeto a la familia no voy a hablar. Yo creo que estos temas no se hablan en televisión, jamás hablé de mi familia y no quisiera empezar ahora, que es lo que más preservo”.

Acto seguido, contó cuales las palabras de Silvina y replicó: “No sé qué le pasa. No quiero que tome las cosas a mal, me parece un loco pero está enojada y yo no sé qué le pasa”.

“Por lo que deduzco de hablar con las dos, Vanina se enojó por algo muy puntual, le dejó de hablar, cortó comunicación, no sé si con la familia o entre ellas, pero Silvina no entiende y tampoco quiere joderla”, cerró Ángel.

Vanina Escudero fue operada en medio de rumores de pelea con su hermana Silvina: "Me daba dolor"

Vanina Escudero debió ser operada en medio de algunos rumores de distancia con su hermana Silvina Escudero por la marca de bikinis que presentaron hace poco y que las habría enfrentado.

Lo cierto es que la esposa de Álvaro Navia mostró una foto desde la clínica donde estaba internada y contó qué le sucedió.

Se trata de una hernia supra umbilical que la venía molestando hace un largo tiempo y le causaba dolor al momento de desarrollar sus actividades diarias o deportivas.

Antes de ingresar al quirófano en la Clínica Olivos y ya totalmente preparada, Vanina Escudero compartió una historia en Instagram donde dio detalles de la operación.

vanina escudero operada de una hernia.jpg

"Hoy me libero de una hernia supra umbilical que me daba dolor y me impedía muchos movimientos. Soy demasiado activa, amo el deporte y entrenar", precisó la bailarina.

Y agregó: "Me libero de ese ese bultito que veían en mis fotos y me preguntaban. Una cirugía simple para un gran equipo médico como el que me interviene".

Horas más tarde, mostró una imagen ya con el alta médica y en el auto acompañado del humorista uruguayo. "De alta! Volviendo a casa!", expresó feliz agradeciendo al personal médico que la atendió, su familia y los mensajes cariñosos de la gente.