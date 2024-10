Cantando 2024: una nueva pareja quedó eliminada de la competencia

Nenu López y Nell Valenti, Matías Alé y Martu Scagliano, Mimi Alvarado y Esteban Merdeni, Alfa y Manuela Perin, Coy Scaglione y Nico Repetto, Camila Lattanzio y Gino Rodríguez, Josefina Pouso y Facundo Gramane.

sentencia cantando 2024

A continuación el jurado tuvo que salvar a parejas y Nacha Guevara decidió dejar en juego a Josefina Pouso, Flavio Mendoza, que salvó dos parejas, eligió a Coy Scaglione y Mimi Alvarado, Milett Figueroa optó por Camila Lattanzio, y finalmente Marcelo Polino a Matías Alé.

En tanto, las dos parejas restantes fueron al voto telefónico y Nenu López logró quedarse con el 51,6,% de los votos, dejando fuera de la competencia a Alfa.

En medio de la preocupación, Alfa habló sobre su salud en el Cantando 2024: "Tenía los pulmones..."

Este lunes Alfa volvió a la pista del Cantando 2024 (América) y habló de su salud luego de generar preocupación cuando contó que tenía un problema en la vesícula por lo cual debía ser intervenido quirúrgicamente.

“Estoy complicado y voy a seguir viniendo igual. De golpe se me inflamó la vesícula, me presiona todo y me quedo sin aire. Me tengo que operar urgente", fueron sus palabras durante la última sentencia del programa, la semana pasada.

Sin embargo, en su presentación del día de la fecha, Flor Peña le preguntó por su estado y Alfa explicó: "Estoy mejor. Baje 9 kilos y medio. Fue un mal diagnóstico, no tenía nada que ver la vesícula así que zafé de la operación”.

“Fui a ver otro médico en el mismo sanatorio. Me hizo un estudio y me dijo 'una locura, vos en la vesícula no tenes nada'”, detalló.

De todas formas, reveló que su malestar se debía a otra complicación, que a la larga solo se trató de un susto. “Tenía los pulmones llenos de agua. No estaba bueno. Por eso no podía respirar, no podía dar un peso y me sentía muy mal. Por suerte pasó, ya está”, comentó.