Beto Casella fulminó a Florencia Peña por cuestionar a Carlos Tevez: sus crueles declaraciones

Y argumentó: "Siempre me pareció un distinto pero a mí me gusta los jugadores que se la juegan y se hacen cargo del lugar que ocupan y tienen un micrófono y me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero bueno, es una cuestión personal".

Tras el informe con la polémica que se instaló, Beto Casella se refirió al tema en Bendita, El Nueve, y cuestionó la feroz crítica de la actriz al ex futbolista.

"La secuencia es que cuando él se va de Boca a Corinthians, había explicado que él se va sin un peso. Y cuando agarra el primer dinero importante en Brasil lo primero que hace es llamar a la familia y decir ‘quiero que cada uno de mis tíos y la gente que me crió tenga su casita’”, recordó el conductor.

"Es un lugar muy vulnerable donde nació y tiene su fundación. Se le factura un poco el tema de haberse asociado con Macri, el tema de los Parques Eólicos, bue... Pero de verdad no tiene obligación de hacer política ni partidaria ni ideológica. El tipo de una mano desde su lugar como puede", añadió Beto Casella.

Ante esto, cuestionó los dichos de Florencia Peña contra Carlos Tevez: “Es una mirada para mí clasista Palermitana", señaló, y dejó en claro que a la actriz que "le tiene mucho aprecio”.

"Recuerdo declaraciones de Tevez hablando de política, jugándosela y que fue muy criticado. No veo otros futbolistas que se la jueguen mucho", apuntó Alejandra Maglietti.

Y el conductor cerró firme en su posición: "Lo mismo el otro día Brancatelli exigiéndole a Scaloni o Messi que se manifiesten, una locura que no te acompaña ni tu familia, una estupidez total. No estamos de acuerdo con Flor, ¿podemos no estar de acuerdo?".

Florencia Peña realizó polémicas declaraciones contra Carlos Tévez: "No me gusta..."

Florencia Peña realizó picantes declaraciones al opinar del presente de Carlos Tévez. La actriz dijo que el entrenador fue un buen jugador en su momento, pero que no le gusta en quién se terminó convirtiendo.

Peña pasó por el programa de streaming de Flavio Azzaro, habló de su fanatismo por River Plate y participó de un "ping pong futbolero" que desató un gran revuelo en las redes.

El conductor de Azzaro al horno sacó una foto de Carlos Tevez y le pidió opinión a su entrevistada. “Me parece que en un momento hablaste de él”, señaló.

“A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino”, indicó la actriz, que se encuentra haciendo temporada en Mar del Plata con Mamma Mía.

Advirtiendo que su postura está lejos de ser un análisis profesional, Peña reconoció que le es difícil separar la persona del jugador. “Siempre me pareció un tipo con mucho talento para jugar, un distinto. Pero yo no puedo dividir el jugador”, remarcó.

“A mí me gustan los jugadores que se la juegan, que se hacen cargo de los lugares que ocupan, de saber que tienen un micrófono y que hay mucha gente, muchos chicos y muchas personas que los escuchan. Me gustan los jugadores que bajan una línea distinta a la que baja él, pero bueno es una cuestión personal”, sumó.

Las declaraciones de Flor no tardaron en circular por las redes y recibió varias críticas, principalmente por cuestiones político-partidarias. “No hay muchos que se atreven a hablar. Los jugadores no se la juegan mucho. Sin dar nombres, pertenecen a un universo en donde hay jugadores que juegan en Europa y te dicen ‘la Argentina está bien’. Juegan hace 20 años en Europa y vos decís ‘¿Cómo la Argentina está bien? Si vos, papi, vivís afuera'. O hacen negocios con cierta, pululan con gente que no... No quiero dar nombres, pero ya saben de quiénes estamos hablando”, explicó.