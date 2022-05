Carmen Barbieri durísima con Jorge Rial: "¿Hace cuánto que comes de nosotros?"

Y siguió ácida contra el conductor: "Está bueno que él se meta con todas las personas que quiere la gente porque, entonces, tiene otra vez cámara. Y otra vez lo esperan a la salida de la radio. Si no, no lo esperan ni los perros en la puerta".

"Hace un programa de radio, no sabemos si está con barba, si es Papá Noel, no se le ve la cara, no se sabe... O tiene que pasar algo como la separación o hablar mal de alguien que le va a contestar seguramente", continuó picante contra Rial.

"En el fondo lo quiero. Que diga de mí lo que quiera pero la verdad siempre. Cuando decís que yo iba presa, no", arremetió Barbieri.

Y cerró: "Esto a él le sirve. Lo hace para estar vigente. No está vigente. Está totalmente desaparecido. Ojo que la radio es lo más grande que hay. Es mágica la radio. Pero no hay nada más maravilloso que la tele".

La feroz pelea de Jorge Rial y Susana Giménez

Jorge Rial lanzó fuertes críticas contra Susana Giménez en una entrevista con LAM, América TV. "¿Quién es la diva número uno?", quiso saber el movilero del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y ahí Rial se despachó: "Mirtha Legrand es la número uno. Porque tiene 95 años y sigue laburando. En la pandemia se la bancó y la respetó. No es anti vacuna. Y no putea al país. Es la diva lejos, más que Susana. Mirtha es un ejemplo, Susana no".

El conductor también pronosticó que Susana Giménez fracasará con su vuelta al teatro con Piel de judas. "Le va a ir mal. En Uruguay, a los argentinos siempre le fue mal allá. Pero bueno, es su elección y está bien", lanzó.

En este contexto, Susana Giménez habló luego con Intrusos y fue durísima al recibir una consulta por lo que dijo Jorge Rial con un gesto contundente: "Que se vaya a la mier..", exclamó la diva los teléfonos.

Pero eso no fue todo. Además Susana hizo "fuck you" ante la cámara de Intrusos, se despidió del notero, y se retiró en su auto, indignada.

Jorge Rial, fue tajante con la diva Susana Giménez desde las redes sociales y respondió al insulto. "Una lady", expresó con ironía desde sus historias de Instagram mostrando el fragmento de la nota de la conductora con Intrusos.