Fuerte mensaje de Jorge Rial contra Marcela Tinayre

'Los argentinos no saben votar", expresó Marcela Tinayre en una noticia que replicó el portal Big Bang News, a lo que Jorge compartió en Twitter y reaccionó con un duro término: "Nefasta", comentó certero el periodista.

Las diferencias entre Tinayre y Rial vienen desde hace tiempo cuando en 2019 habían mantenido un fuerte cruce mediático cuando el periodista se casó con Romina Pereyro y la conductora lo cuestionó desde su programa Las Rubias, ya que la relación entre el animador y la familia Legrand venía tirante desde antes.

La feroz pelea de Jorge Rial y Susana Giménez

Jorge Rial lanzó fuertes críticas contra Susana Giménez en una entrevista con LAM, América TV. "¿Quién es la diva número uno?", quiso saber el movilero del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y ahí Rial se despachó: "Mirtha Legrand es la número uno. Porque tiene 95 años y sigue laburando. En la pandemia se la bancó y la respetó. No es anti vacuna. Y no putea al país. Es la diva lejos, más que Susana. Mirtha es un ejemplo, Susana no".

El conductor también pronosticó que Susana Giménez fracasará con su vuelta al teatro con Piel de judas. "Le va a ir mal. En Uruguay, a los argentinos siempre le fue mal allá. Pero bueno, es su elección y está bien", lanzó.

En este contexto, Susana Giménez habló luego con Intrusos y fue durísima al recibir una consulta por lo que dijo Jorge Rial con un gesto contundente: "Que se vaya a la mier..", exclamó la diva los teléfonos.

Pero eso no fue todo. Además Susana hizo "fuck you" ante la cámara de Intrusos, se despidió del notero, y se retiró en su auto, indignada.

Jorge Rial, fue tajante con la diva Susana Giménez desde las redes sociales y respondió al insulto. "Una lady", expresó con ironía desde sus historias de Instagram mostrando el fragmento de la nota de la conductora con Intrusos.