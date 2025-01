Carmen Barbieri habló del abrupto final de Mañanísima y no ocultó su desazón: "A buscar laburo"

Lo cierto es que en una nota con Intrusos, América Tv, Carmen Barbieri se refirió a la decisión del canal de no seguir adelante con su programa al aire a partir de marzo.

"Yo estoy muy bien, hace cincuenta años que trabajo de esto gracias a Dios y entiendo cómo es", manifestó la conductora. Y aclaró: "Lo que empieza termina y a veces termina abruptamente. A veces te las venir y a veces no. No me enojé, no di portazos como están diciendo, al contrario estoy muy contenta con el canal y productores".

Y dijo con su habitual sinceridad: "Ahora hay que salir a buscar laburo. Está bien, será para mejor para el canal y para mí capaz también, saldré a buscar laburo".

"No me lo esperaba porque siento que hacemos un muy buen programa", reconoció Carmen Barbieri. Y sobre María Belén Ludueña, quien se hará cargo de un nuevo ciclo en ese horario, señaló: "Me parece genial, bella, joven, inteligente, sabe de política... Le va a ir bárbaro, yo estoy aprendiendo".

Carmen Barbieri estalló de furia contra Graciela Alfano por un destrato en medio de un móvil

Graciela Alfano se encuentra atravesando un difícil momento luego de haber confirmado su separación del empresario Carlos Bustin y bajo este contexto, tuvo un móvil con el programa Mañanísima, El Trece, desde Punta del Este.

Lo cierto es que medio de la charla, sucedió momento de tensión entre la ex vedette y Carmen Barbieri, cuando la conductora intentó preguntarle acerca de su historia amorosa. “Le estoy hablando a Majo”, la frenó Alfano.

Una vez finalizado el móvil, Carmen decidió no quedarse callada y realizó un feroz descargo mostrándose molesta con la actitud que tuvo la invitada.

“Yo he pasado un momento genial, pero no ha sido este. No puede ser tan maleducada una persona que la saludo y no me contesta en mi programa, yo soy la conductora. No puede ser que no me conteste", disparó.

Luego, mencionó: "Después le digo algo y enseguida me ataca con la edad. Yo tengo 69 años y lo llevo bien. Gracias a Dios estoy viva. He pasado por momentos malos y estoy viva, sobreviví. Estoy con ustedes, soy feliz. ¿Qué más puedo pedir?“.

“No hacía falta. Está divina, es buena gente ¿Vos viste cómo lloró? Estaba tan emocionada. ¿Cómo yo voy a cortar toda esta maravillosa conversación que tenían? Pero yo soy la conductora, y si te saludo, no me cortes", siguió.

Por último, reveló una picante interna y analizó: "Capaz que tiene algún problema conmigo. Ella siempre pensó que yo salía con Matías, y no fue así, al contrario, es como si fuese un hermano para mí".