Carmen Barbieri se emocionó por el viaje de urgencia de Maxi López a la Argentina por Wanda Nara: "Hubo mucho..."

Carmen Barbieri opinó del viaje de urgencia de Maxi López al país por Wanda y se mostró emocionada por el gesto del ex delantero con su ex esposa y madre de tres de sus hijos.

"Bien por Maxi que vino rajando. No solamente porque tiene hijos con Wanda, sino porque hubo mucho amor ahí y lo está demostrando", indicó el lunes Carmen en el ciclo Mañanísima, Ciudad Magazine.

"Cuando uno tiene hijos con una persona sigue siendo familia. A mí Maxi siempre me cayó bien", agregó la actriz. Estefi Berardi por su parte apuntó: "Qué lindo también que se lleven así de bien y sean familia siendo ex".

"Ahora, porque en un momento fue terrible. Pero gracias a Dios, están bien porque ella necesita a la familia, que sepa ella que están todos atentos al tema", finalizó Carmen, quien optó por no referirse a la salud de la mediática dada la poca información oficial que hay hasta el momento.

Maxi López mostró el video del reencuentro con sus hijos en medio de la preocupación por Wanda Nara

El ex futbolista Maxi López llegó hace unas horas al país para estar cerca de Wanda Nara y también cuidar de los tres hijos que tienen en común en este difícil momento, Valentino, Constantino y Benedicto.

El domingo, en una jornada de puro sol y frío, Maxi compartió un video de cómo fue el reencuentro con sus tres hijos varones en la Argentina.

El ex delantero de River y Barcleona grabó a sus hijos jugando al fútbol tenis y compartiendo un lindo momento familiar. "The boyz are back" -Los chicos están de vuelta-, expresó Maxi en sus historias de Instagram.

Además, Pochi de la conocida cuenta de redes Gossipeame mostró al ex futbolista de compras a un supermercado de Nordelta junto a sus hijos.

Maxi aprovecha a full sus días en la Argentina para compartir los momentos con sus hijos mientras se aguardan novedades sobre la salud de Wanda.