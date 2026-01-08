Carolina Molinari contó cómo se enteró de una infidelidad y dejó una declaración bomba: "Ellos siguen casados"

En una charla sin filtro en Bondi Live, Carolina Molinari dejó a todos boquiabiertos al contar una experiencia personal que la marcó. La panelista relató cómo descubrió una infidelidad y cómo reaccionó en ese momento de bronca absoluta.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Carolina Molinari reveló en Bondi Live cómo descubrió una infidelidad y sorprendió con un relato crudo y explosivo.
En una charla sin filtro en Bondi Live, Carolina Molinari dejó a todos boquiabiertos al contar una experiencia personal que la marcó. La panelista relató cómo descubrió una infidelidad y cómo reaccionó en ese momento de bronca absoluta.
La historia comenzó cuando se encontró con un mensaje que una mujer le había enviado a su pareja de entonces. Lejos de quedarse callada, decidió tomar el control de la situación y responder por su cuenta. “Un día descubrí un mensaje que mandaba una mujer, y lo contesté yo muy sacada”, recordó. Y agregó sobre su reacción: “Le dije trol..., de todo le metí… estaba muy caliente, enojada”.
Pero la cosa no terminó ahí. Según contó, “la mina hizo un lío bárbaro” y Molinari decidió escribirle directamente al marido de ella, que era futbolista. Sin embargo, la respuesta que recibió la dejó helada. En lugar de apoyarla, él la acusó de querer hacerse famosa.
El final de la historia también tuvo un giro inesperado. A pesar del escándalo y los cruces de mensajes, Molinari aseguró que la pareja en cuestión decidió seguir adelante. “Ellos como pareja se perdonaron, siguen juntos”, reveló.
Puro Show (El Trece) dejó al descubierto un capítulo poco conocido de la vida sentimental de Mariano Martínez. Allí se revelaron detalles de un vínculo que el actor mantuvo con una reconocida modelo.
Fue Pampito quien puso el tema sobre la mesa y señaló que su compañera Carolina Molinari había tenido un amorío con el galán. La panelista no esquivó la pregunta, aunque su relato no lo dejó en la mejor posición.
"Vos saliste con Mariano Martínez, ¿no?", disparó el periodista. "Yo te vi en el cumpleaños de Rulo.... llegó con Mariano", agregó, mientras Molinari intentaba mantener cierta reserva sobre lo ocurrido.
Pampito fue más allá y precisó: "¿Puedo decir la fecha? Fue en el 2022". A lo que Carolina respondió: "Salimos unos meses. En la época de los videos virales de TikTok".
La modelo recordó que al inicio todo marchaba bien, pero luego la relación se apagó: "Tuvimos buena onda durante el tiempo que salimos... después no", confesó.
Matías Vázquez quiso indagar un poco más y preguntó: "¿Hubo mucha piel?". La respuesta de Molinari fue lapidaria: "No sé... ni me acuerdo", cerrando con una frase que dejó al actor expuesto.