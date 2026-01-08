Carolina Molinari contó cómo se enteró de una infidelidad y dejó una declaración bomba: "Ellos siguen casados"

Embed

Qué dijo Carolina Molinari sobre su amorío con Mariano Martínez

Puro Show (El Trece) dejó al descubierto un capítulo poco conocido de la vida sentimental de Mariano Martínez. Allí se revelaron detalles de un vínculo que el actor mantuvo con una reconocida modelo.

Fue Pampito quien puso el tema sobre la mesa y señaló que su compañera Carolina Molinari había tenido un amorío con el galán. La panelista no esquivó la pregunta, aunque su relato no lo dejó en la mejor posición.

"Vos saliste con Mariano Martínez, ¿no?", disparó el periodista. "Yo te vi en el cumpleaños de Rulo.... llegó con Mariano", agregó, mientras Molinari intentaba mantener cierta reserva sobre lo ocurrido.

Pampito fue más allá y precisó: "¿Puedo decir la fecha? Fue en el 2022". A lo que Carolina respondió: "Salimos unos meses. En la época de los videos virales de TikTok".

La modelo recordó que al inicio todo marchaba bien, pero luego la relación se apagó: "Tuvimos buena onda durante el tiempo que salimos... después no", confesó.

Matías Vázquez quiso indagar un poco más y preguntó: "¿Hubo mucha piel?". La respuesta de Molinari fue lapidaria: "No sé... ni me acuerdo", cerrando con una frase que dejó al actor expuesto.