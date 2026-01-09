Golpe judicial para Javier Naselli: rechazaron su sobreseimiento y va a juicio por la denuncia de Vicky Xipolitakis

"Por pedido de la Justicia no puedo hablar de un montón de cosas. [..] Es un gran avance en la búsqueda de justicia, estoy más esperanzada", leyó así el angelito desde su teléfono celular el intercambio de mensajes que mantuvo con la panelista de Cortá por Lozano (Telefe).

"Sinceramente, no esperaba esta resolución en la feria judicial, hay una luz al final del túnel", fue la escueta declaración que alcanzó a expresar dado que tanto ella como Naselli tienen prohibido hablar de la causa debido a una medida cautelar que se los impide, y en caso de violarla deberán pagar una importante multa.

Tras ello, Ángel de Brito leyó algunos pasajes del documento con la resolución del Juez con las declaraciones del encargado del edificio y la mamá de la vedette.

Con respecto al testimonio del portero, el conductor explicó que "manifestó haber presenciado la discusión. Afirmó que en dicha ocasión Naselli estaba enfurecido porque lo grababan. Observó el momento en el que le pegó en la mano a ella, tirando y rompiendo el celular".

Al tiempo que sobre la declaración de la mamá de Vicky, De Brito reveló que "aportó audios de Naselli que le había mandado después del hecho, acusando de farsante a Victoria y que el celular se le había caído"; así como también explicó que se le hizo una evaluación interdisciplinaria a la griega para analizar psicológicamente su denuncia.

"Destacó que Victoria Xipolitakis se encontraba emocionalmente afectada, en un proceso de desnaturalización de la violencia padecida y con sentimientos de indefensión. El equipo interdisciplinario infirió que el conflicto se marca en una relación mediada por al violencia de género en su modalidad doméstica", concluyó así Ángel de Brito con la lectura del expediente.

Vicky Xipolitakis y Ángel de Brito

El video de la violenta agresión de Javier Naselli a Vicky Xipolitakis con su hijo al lado

La relación entre Vicky Xipolitakis y Javier Naselli llegó a su fin en 2019, envuelta en un fuerte conflicto mediático y judicial. La separación no pasó inadvertida y estuvo marcada por la denuncia por presunta violencia de género que la mediática presentó contra su entonces pareja, con quien tuvo a su hijo Salvador Uriel. Desde ese momento, el caso quedó bajo la lupa pública y judicial, con idas y vueltas que se extendieron a lo largo de los años.

En ese marco, durante el primer semestre de 2025 se conoció un material audiovisual que volvió a poner el foco en el conflicto entre ambos. Se trata de un video en el que se observa a Xipolitakis siendo agredida por Naselli en la entrada del edificio donde residían, en una situación que ocurrió frente al menor. Las imágenes corresponden al 27 de julio de 2024 y fueron captadas por las cámaras de seguridad del lugar, lo que permitió que el episodio quedara registrado con claridad.

La difusión del video generó un fuerte impacto y reavivó el debate en torno a la causa judicial. Al respecto, Virginia Gallardo se refirió al tema en el programa Mujeres Argentinas, que se emitía por El Trece. “Revés judicial para Javier Naselli en la casusa que lleva adelante Victoria Xipolitakis en contra de su expareja, padre de su único niño”, expresó la panelista al dar detalles del avance del expediente.

En la misma línea, Gallardo explicó la relevancia del material audiovisual dentro del proceso judicial y remarcó la gravedad de la situación. “Este es el episodio por lo que lo terminan condenando (a Naselli) y que sea firme la sentencia de este caso”, agregó, subrayando que las imágenes resultaron determinantes para la resolución del conflicto legal.

El video muestra una discusión intensa entre la mediática y su ex pareja, en la que se observa cómo Naselli arroja al suelo el teléfono celular de Xipolitakis. En medio de ese momento de tensión, aparece el hijo de ambos, de seis años, quien interviene y se coloca en defensa de su madre, una escena que generó especial conmoción.

Al describir lo sucedido, Gallardo fue contundente: “Es una discusión. Él le tira el celular al piso. Y está el niño en defensa de su madre. Es violenta la situación”. Por su parte, la conductora María Belén Ludueña aportó precisión temporal al relato y aclaró: “Es del 27 de julio de 2024”.

Finalmente, trascendió que este registro audiovisual fue considerado una prueba clave dentro del expediente judicial y resultó fundamental para el fallo que favoreció a Vicky Xipolitakis en su denuncia contra Javier Naselli, consolidando así una resolución que marcó un nuevo capítulo en una historia atravesada por el conflicto y la exposición pública.