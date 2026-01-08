Florencia Peña reveló por qué no trabajaría con Fátima Florez: "Lo que ella hace..."
La actriz Florencia Peña habló con Intrusos desde Mar del Plata y explicó por qué no compartiría elenco con Fátima Florez.
8 ene 2026, 15:45
Florencia Peña reveló por qué no trabajaría con Fátima Florez: "Lo que ella hace..."
Florencia Peña habló con Intrusos (América Tv) desde Mar del Plata sobre las primeras semanas del musical Pretty Woman que protagoniza con Juan Ingaramo, bajo la dirección de Ricky Pashkus, y se refirió a por qué se mantiene al margen de un tema recurrente entre los distintos elencos: la guerra de las boleterías.
"No me meto jamás en guerra de boleterías, soy muy feliz haciendo lo que hago. Mi único propósito es siempre superarme a mi misma, soy muy feliz subiéndome al escenario", indicó la actriz.
Y aseguró sobre el musical que protagoniza que lleva adelante una auspiciosa puesta en escena e inversión: "Fue un esfuerzo enorme traer un musical de mucha jerarquía, orquesta en vivo en el escenario y muchos actores. Soy muy feliz haciendo musicales, ya vengo haciendo varios en el último tiempo y me ocupa que lo que hagamos sea de excelencia".
"No interfiere con la clase de artista que soy", aseguró sobre la venta de tickets y el ranking del mismo que suele ser analizado en el mundo del espectáculo y los empresarios.
En ese sentido, Florencia Peña aclaró que no mantiene diferencia alguna con Fátima Florez, protagonista de Fátima Universal en La Feliz: "No tengo ninguna guerra con Fátima, somos dos artistas distintas. Lo que ella hace no tiene nada que ver con lo que yo hago. La respeto muchísimo y sé que ella me respesta mucho a mi".
"Yo siempre espero que nos vaya bien a todos, hacer teatro es un esfuerzo muy grande y no quiero que le vaya mal a ningún compañero. Obviamente querés que te vaya bien", remarcó la artista.
Embed
Florencia Peña y el sueño del musical Chicago: por qué no trabajaría con Fátima Florez
En la entrevista, Florencia Peña remarcó su sueño de poner en cartel la adaptación del musical Chicago, la icónica producción de Broadway ambientada en los años 20 que refleja las historias de Roxie Hart y Velma Kelly, la cual mezcla sátira, jazz y crímenes pasionales, explorando temas de ambición.
En ese contexto, el conductor Adrián Pallares le consultó a la actriz si haría dupla en ese musical con Fátima Florez y ahí marcó su firme postura: "No. Chicago es un proyecto mio que lo vengo armando hace mucho tiempo. Hubo mucho ruido alrededor y quiero desmentir todo lo que se ha dicho", señaló.
"No sé cuándo va a suceder pero todavía no. Lo vengo trabajando hace mucho porque son derechos y cuando eso suceda va a ser de la mejor manera. Chicago es para mí un sueño que voy a cumplir en algún momento. No va a ser ahora porque estoy un poco cansada y necesito correrme del musical", argumentó la artista.
Y se sinceró sobre con qué actriz le gustaría compartir ese escenario: "Siempre con actrices hermosas como Griselda(Siciliani) o Carla. Es un sueño que voy a cumplir seguramente. No estoy desmereciendo a Fátima ni mucho menos pero me parece que su carrera va por otro lado".