Florencia Peña reveló por qué no trabajaría con Fátima Florez: "Lo que ella hace..."

En ese sentido, Florencia Peña aclaró que no mantiene diferencia alguna con Fátima Florez, protagonista de Fátima Universal en La Feliz: "No tengo ninguna guerra con Fátima, somos dos artistas distintas. Lo que ella hace no tiene nada que ver con lo que yo hago. La respeto muchísimo y sé que ella me respesta mucho a mi".

"Yo siempre espero que nos vaya bien a todos, hacer teatro es un esfuerzo muy grande y no quiero que le vaya mal a ningún compañero. Obviamente querés que te vaya bien", remarcó la artista.

Florencia Peña y el sueño del musical Chicago: por qué no trabajaría con Fátima Florez

En la entrevista, Florencia Peña remarcó su sueño de poner en cartel la adaptación del musical Chicago, la icónica producción de Broadway ambientada en los años 20 que refleja las historias de Roxie Hart y Velma Kelly, la cual mezcla sátira, jazz y crímenes pasionales, explorando temas de ambición.

En ese contexto, el conductor Adrián Pallares le consultó a la actriz si haría dupla en ese musical con Fátima Florez y ahí marcó su firme postura: "No. Chicago es un proyecto mio que lo vengo armando hace mucho tiempo. Hubo mucho ruido alrededor y quiero desmentir todo lo que se ha dicho", señaló.

"No sé cuándo va a suceder pero todavía no. Lo vengo trabajando hace mucho porque son derechos y cuando eso suceda va a ser de la mejor manera. Chicago es para mí un sueño que voy a cumplir en algún momento. No va a ser ahora porque estoy un poco cansada y necesito correrme del musical", argumentó la artista.

Y se sinceró sobre con qué actriz le gustaría compartir ese escenario: "Siempre con actrices hermosas como Griselda (Siciliani) o Carla. Es un sueño que voy a cumplir seguramente. No estoy desmereciendo a Fátima ni mucho menos pero me parece que su carrera va por otro lado".