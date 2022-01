Cinthia Fernández denunció a Floppy Tesouro por robo

fernandez.jpg

Juariu, la especialista en rastrear las redes sociales de los famosos, investigó sobre el tema y encontró que Floppy Tesouro era la otra a la que se refería la ex de Martín Baclini. Y, Cinthia lo confirmó con un: “Correcto”, desde su cuenta de Instagram.

“Tengo un montón de cosas que contarles... Me enteré que la chorra de los modelos de mi cápsula también le choreó a otra famosa”, comenzó la morocha. “Le encanta chorear. Le encanta chorear cápsula ajena. ¿Será que no se le cae una idea? ¿Será que no tiene éxito? ¿Será que no vende nada y le chorea a las que sí?”, indicó Cinthia Fernández.

fernandez-2.jpg

“Se mete con los emprendimientos ajenos”, y mostró que también copió modelos de la cápsula de Stephania Demner: “Como Stephy es muy exitosa, hace cosas muy hermosas y vende todo adivinen ¿qué pasó? ¿quién la copió?".

“Si vas a copiar, copia de otro país... No con colegas tan cercanos que están en la misma, emprendiendo Mi vida, picá más alto. No con una pichi como yo. En fin, no se metan con el laburo ajeno, es feo y todo vuelve”, le pidió Cinthia Fernández.

fernandez-3.jpg

Sorprendente confesión de Cinthia Fernández sobre Martín Baclini

En medio del feroz conflicto con Matías Defederico, padre de sus hijas Charis, Bella y Francesca, Cinthia Fernández sorprendió con una confesión relacionada a su ex novio, Martín Baclini, de quien se separó a mediados de 2019.

La panelista se prendió el jueves por la noche a contestar preguntas de sus seguidores en Instagram y confirmó que le molesta que el empresario tenga novia.

"¿Les gusta que Martín tenga otra novia?", le consultó a Cinthia un usuario de la red social. A lo que ella respondió con el emoji de un corazón roto: "A ninguna de las 4".

Luego, consultada sobre si se irá de vacaciones, la panelista confesó su amor por Uruguay por el vínculo familiar que la une a ese país.

"Si Dios quiere si a mi amado Uruguay (y por si no sabían toda mi familia es uruguaya menos yo) así que amo Uruguay", explicó.