Cinthia Fernández se mostró indignada al ver los útiles del colegio de sus hijas con el apellido de Matías Defederico

cinthia fernandez hijas.jpg

"Poniendo en los útiles el apellido del padre que no aporta ni para la cuota del colegio ni los útiles, qué desgracia", le comentaron en la imagen a Cinthia.

Y ahí, la madre de Charis, Bella y Francesca lanzó: "Juro que pienso y me pasa lo mismo que en este mensaje, por eso pongo una inicial... Y confieso que las he anotado en lugares llenando planillas con mi apellido".

"Estas son pavadas, pero pavadas que remueven la bronca de la injusticia de los deudores y el esfuerzo diario que conlleva mantener una casa unilateralmente en todos los sentidos", cerró contundente.

cinthia fernandez.jpg

El fuerte descargo de Cinthia Fernández contra los medios: "Hay una persecución constante"

En un reciente posteo en Instagram, Cinthia Fernández se mostró muy enojada por una noticia que circuló en los medios sobre su camioneta de lujo, que tiene un valor aproximado de 59 mil dólares (a cotización de hoy del dólar blue, rondaría los 22 millones 597 mil pesos).

En un video que compartió con sus seguidores en dicha red social, la panelista de Nosotros a la mañana hizo su descargo. "Creo que voy a terminar accionando legalmente por le persecución constante de un medio de comunicación, que no voy a mencionar", comenzó diciendo.

"Es loco porque me mencionan para hacer notas y tener más clicks, maliciosamente. Hacen notas de mi patrimonio. Quédense tranquilos que mi vida es gracias a que me rompo el cu... laburando y no le debo nada a nadie", siguió.

Por otro lado, la panelista apuntó a los responsables de esos medios. "Habría que ver si las personas que están atrás de esos medios están tan limpios. ¿Quieren que investigue?", agregó.

Al finalizar, Cinthia cerró con una dura advertencia. "Me puedo enojar mucho y, además de accionar legalmente, voy ejercer mi profesión de panelista. Yo que ustedes no sé si me animaría a ser tan maliciosos en sus publicaciones con tal de obtener un click. ¡Ojo con eso!", concluyó.