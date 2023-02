Feroz cruce de Cinthia Fernández con una piquetera: "No sabe buscar la palabra trabajo en el diccionario"

Y ahí Cinthia Fernández estalló desde el estudio: “No son migajas si literalmente les dan una ayuda”. A lo que la piquetera la cuestionó cuando el cronista le dijo lo que comentó la panelista.

“Cinthia está sentada en un piso, cruzándose las piernas y ganándose plata. No sabe si hace frío o calor, qué temperatura hay. Nosotros salimos a la calle. Hay diferencia y hay que asesorarse bien antes de hablar y de tildarnos de planeros”, disparó la piquetera.

Y Fernández retrucó: “Sí, señora, ¡trabajando! No sabe ni buscar en el diccionario la palabra. Me asesoré por cuatro años”. Y cuando le preguntaron a la manifestante si quería hablar con la panelista, comentó: “No, gracias, no necesito hablar con Cinthia Fernández”.

"Los sufrí cuatro años los piquetes de ustedes", cerró Fernández.

Cinthia Fernández destrozó a Fede Bal por haberle sido infiel a Sofía Aldrey

Al aire en Nosotros a la mañana, El Trece, mientras debatían sobre la escandalosa separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, Cinthia Fernández apuntó duro contra el protagonista de Kinky Boots.

"El que las hace, las paga", afirmó la panelista en referencia al hijo de Carmen Barbieri. "Esta piba estuvo en la enfermedad de Fede... y cuando se rompió el brazo”, remarcó.

Cinthia se indignó con el actor porque haber engañado a su pareja. “Esa piba estuvo en los peores momentos, que es cuando se ven los pingos”, siguió.

La panelista destrozó al hijo de Carmen. "No se hace esto con la gente que uno quiere. Este chico la debe tener plastificada. No se puede entender la falta de respeto que tuvo con una mujer que estuvo al pie del cañón", enfatizó.

Al finalizar, Cinthia calificó como una "falta de respeto" la conducta de Fede. "Y ella no quiere fama. No necesita nada. Es millonaria. No necesita fama ni plata. Es una falta de respeto”, concluyó.