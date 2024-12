Claudia Villafañe se lanza como conductora junto a Dalma Maradona

"Vino Claudia hoy a presentar su programa porque debuta próximamente en Bondi, ahora nos va a contar de qué va", anunció Ángel de Brito en Bondi.

"Es un programa con recetas simples de Navidad para que todo el mundo las pueda hacer", contó la ganadora de MasterChef.

"Ya lo hicimos y la pasamos re bien", precisó Claudia que va a estar acompañada en el ciclo por su hija. "Arrancó y dijo: 'si Dalma lo puede hacer...'. ¡Pará!", bromeó la actriz, que está entusiasmada con el inminente estreno.

El programa de Claudia Villafañe en Bondi saldrá al aire a partir del jueves 19 de diciembre, de manera rotativa y al término de Ángel responde.

El cómplice mensaje de Claudia Villafañe en el día que Diego Maradona cumpliría 64 años

En su cuenta de Instagram, Claudia Villafañe se volcó a la redes sociales para recordar al padre de sus hijas, Diego Maradona, en el día que cumpliría 64 años.

La organizadora de eventos compartió una foto donde se ve un cielo nocturno lleno de nubes. "El cielo no quiso esperar!", expresó la mujer que acompañó al crack durante sus mejores años como estrella del fútbol.

En el margen inferior derecho de la publicación, Claudia agregó una frase muy emotiva. "Feliz cumple Babu, nuestros nietos saben bien quién sos”, sumó la mamá de Dalma y Gianinna.

En otro posteo en sus historias en Instagram, la ex pareja de Maradona recordó la canción que Dalma hizo para recordar a su padre. “Babu lindo no te olvides, siempre vamos a sentirte. Una bruja, una ciudad, un rey, un pompón y un color. Yo te pido que me esperes, que te llevo margaritas y el tesoro que es mi orgullo de ser igual a vos”, manifestó.

Meses atrás, Claudia reconoció que cuando ve a sus nietos lamenta que El Diez no esté para disfrutarlos. “Es uno de los momentos en los que digo: ‘Lo que se está perdiendo, lo que se perdió Diego de no poder estar disfrutándolo’. Porque sé que estaría ahí”, reflexionó, apenada por su partida.