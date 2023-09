Coki Ramírez apuntó fuerte contra Maite Peñoñori tras tildarla de "regalada" por su coqueteo con Marcelo Tinelli 

Y añadió: "Con Marcelo sabíamos que iba a ser mutuo, no es que yo me abalancé sobre él. Marcelo sabía que yo le iba a canta, era el reencuentro después de 12 años, era lo que la gente esperaba en su casa. Que le cante, cositas en el oído... él me dijo cosas más fuertes en el oído que yo. Estábamos como nerviosos... Yo a Marcelo lo adoro".

Embed

La picante opinión de Maite Peñoñori sobre Marcelo Tinelli y Coki Ramírez

Maite Peñoñori fue muy sincera en LAM (América TV) sobre los momentos de jugueteo romántico de Marcelo Tinelli en el Bailando 2023.

Tras destacar la presentación de Maxi de la Cruz, Ángel de Brito notó el fastidio que siente la periodista por algunos participante que ya estuvieron en el reality los años anteriores: "Vos estás indignada con Coki, ya te vi en las redes".

"No es que no me la fumo a Coki, me encanta, es divina. Me aburre, Marcelo está muy baboso, con amor te lo digo Marcelo... No me gusta que se regale tanto. Está como desesperado",comentó tajante Peñoñori en referencia a los momentos televisivos del conductor con Milett y Coki.

Embed

"¿Se regala él o ellas?", preguntó a todo el panel De Brito y Maite aclaró que su observación no era solo para Tinelli: "Ellas también. No me gusta el lugar de Coki o Milett, no me gusta. Es un montón". "Qué feo decirle regalada a la mujer ¡Vos que sos tan feminista!", le reprochó Yanina Latorre a su compañera.

"Yo no le digo regalada a ellas. Digo que no me gusta ese juego, me aburre", contestó Peñoñori. "Ok, pero no le digas regalada, es feo", agregó Latorre. "Va a hacer el juego de regalada", insistió Maite sobre Coki. Y Yanina expresó su desacuerdo: "Para mí está mal lo que dice... No va de regalada".

"Va a hacer el juego de regalada... Si te lo querés levante te lo escribís por privado, no me jodas. A mí como mujer no me gusta ese lugar", reiteró Maite.