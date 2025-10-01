A24.com

DETENCIÓN

Cómo es por dentro el penal de mujeres donde trasladaron a Morena Rial: las fotos

Morena Rial fue trasladada a la Unidad 51 de Magdalena, un penal bonaerense exclusivo para mujeres.

1 oct 2025, 16:03
morena rial
morena rial

Morena Rial fue trasladada este miércoles a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, un penal bonaerense exclusivo para mujeres. La medida fue ordenada por el juez interviniente tras reiterados incumplimientos judiciales por parte de la hija de Jorge Rial, quien ya había sido beneficiada con una excarcelación extraordinaria durante el verano. En aquella ocasión, había estado detenida varios días por su presunta vinculación con una banda delictiva dedicada al robo de viviendas bajo la modalidad de escruche.

La Unidad 51, inaugurada en 2005, cuenta con instalaciones pensadas para la reinserción social de las internas. En la planta baja se encuentra un pabellón semi-abierto, cocina y salón de usos múltiples (SUM). En el primer piso hay un pabellón común con 13 celdas, cada una con capacidad para nueve mujeres, además de un sector destinado a internas con buena conducta y estudiantes, equipado con lavadero, duchas y baños.

Uno de los espacios más destacados del penal es el “Rincón de la Niñez”, diseñado para que las madres puedan recibir a sus hijos en un entorno más cálido. También se organizan jornadas de distensión que incluyen proyecciones de películas, charlas de concientización y actividades recreativas como bailes.

Además, la cárcel ofrece talleres laborales en áreas como cocina, limpieza, economato, jardinería y huerta, con el objetivo de brindar herramientas para la futura reinserción de las internas en la sociedad.

penal morena rial
penal morena 2
penal morena rial 3
morena rial penal 5
morena rial penal 6

Qué pasará con el hijo bebé de Morena Rial, Amadeo, tras su traslado a la cárcel

Este lunes 29 de septiembre Morena Rial volvió a ser arrestada, luego de haber obtenido una excarcelación excepcional durante el verano. En aquel entonces, había permanecido varios días detenida tras ser vinculada con una organización criminal dedicada al robo de viviendas particulares mediante la modalidad conocida como escruche.

Por otra parte, este miércoles el periodista Carlos Salerno dio a conocer en Desayuno Americano (América TV) que la hija de Jorge Rial había sido trasladada. “Último momento: trasladan a Morena Rial al penal de Melchor Romero, a las afuera de La Plata”, anunció en vivo el panelista del ciclo conducido por Pamela David.

Además, agregó: “Después de tantos incumplimientos y detenciones, el juez dijo ‘basta’, el fiscal dijo ‘basta’, y en este momento la están trasladando con la policía de Tigre a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Morena Rial pasará los días previos al juicio en la cárcel”.

Luego de exponer los fundamentos judiciales que motivaron la nueva detención de Morena —entre ellos, la falta de documentación que acredite un tratamiento psicológico o psiquiátrico con detalles sobre modalidad, frecuencia y profesionales intervinientes; la ausencia de pruebas de empleo o sustento económico; y la falta de justificación por no haberse presentado entre el 18 y el 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre—, Salerno planteó en el programa qué sucederá con Amadeo, considerando que la hija de Jorge Rial permanecerá detenida hasta que se lleve a cabo el juicio, lo cual podría demorar bastante según los tiempos judiciales.

“Ahora, ¿Qué pasará con su bebé? ¿En qué condiciones quedará? Es un contexto delicado que una madre esté lejos de su hijo. ¿Será posible que su bebé también termine en la cárcel?”, reflexionó el periodista, evocando de inmediato "Leonera", la reconocida película de Pablo Trapero que retrata la vida de mujeres privadas de libertad junto a sus hijos que crecen dentro del penal.

