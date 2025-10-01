Cómo es por dentro el penal de mujeres donde trasladaron a Morena Rial: las fotos

penal morena rial

Qué pasará con el hijo bebé de Morena Rial, Amadeo, tras su traslado a la cárcel

Este lunes 29 de septiembre Morena Rial volvió a ser arrestada, luego de haber obtenido una excarcelación excepcional durante el verano. En aquel entonces, había permanecido varios días detenida tras ser vinculada con una organización criminal dedicada al robo de viviendas particulares mediante la modalidad conocida como escruche.

Por otra parte, este miércoles el periodista Carlos Salerno dio a conocer en Desayuno Americano (América TV) que la hija de Jorge Rial había sido trasladada. “Último momento: trasladan a Morena Rial al penal de Melchor Romero, a las afuera de La Plata”, anunció en vivo el panelista del ciclo conducido por Pamela David.

Además, agregó: “Después de tantos incumplimientos y detenciones, el juez dijo ‘basta’, el fiscal dijo ‘basta’, y en este momento la están trasladando con la policía de Tigre a la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena. Morena Rial pasará los días previos al juicio en la cárcel”.

Luego de exponer los fundamentos judiciales que motivaron la nueva detención de Morena —entre ellos, la falta de documentación que acredite un tratamiento psicológico o psiquiátrico con detalles sobre modalidad, frecuencia y profesionales intervinientes; la ausencia de pruebas de empleo o sustento económico; y la falta de justificación por no haberse presentado entre el 18 y el 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre—, Salerno planteó en el programa qué sucederá con Amadeo, considerando que la hija de Jorge Rial permanecerá detenida hasta que se lleve a cabo el juicio, lo cual podría demorar bastante según los tiempos judiciales.

“Ahora, ¿Qué pasará con su bebé? ¿En qué condiciones quedará? Es un contexto delicado que una madre esté lejos de su hijo. ¿Será posible que su bebé también termine en la cárcel?”, reflexionó el periodista, evocando de inmediato "Leonera", la reconocida película de Pablo Trapero que retrata la vida de mujeres privadas de libertad junto a sus hijos que crecen dentro del penal.