Cómo está hoy la relación de pareja entre Alex Caniggia y Melody Luz a semanas de convertirse en padres

Respetando la firme decisión de no mostrar por el momento la carita de la beba públicamente, Melody sí interactuó con sus casi 800 mil seguidores de Instagram a través de la ya famosa cajita de preguntas, y no dudó en hablar cuando le pidieron "Contá cómo fueron tus primeros días con Vene, yo me peleaba mucho con mi pareja”.

Alex Caniggia y Melody Luz con Venezia.jpeg

“De esto quería hablar, porque de esto me han dicho mucho esto mismo: 'Mirá que cuando nacen, se empiezan a pelear. O el padre puede que se sienta ignorado por tu comunicación con la bebé'”, fueron entonces las primeras palabras de la pareja de Caniggia para hablar sobre cómo están actualmente en su relación íntima.

“La verdad, que no nos sucedió ni nos sucede. Como dije antes, nos apoyamos mutuamente”, aclaró tajante la mamá primeriza. Y desde el video que compartió en sus historias virtuales detalló: “Creo que entendemos que estamos aprendiendo y que es importante también la comunicación amorosa”.

Asimismo, remarcó que es importante "No entrar en crisis y comunicarse mal, porque sino, a veces, llega de mala manera y no el mensaje”. “Yo creo que si una pareja viene bien, cuando nace el bebé, está mejor. Y si ese bebé fue buscado o deseado y es muy amado, hay que generar un ambiente amoroso. Por suerte, es lo que nosotros hacemos”, concluyó sincera la mamá de Venezia.

Alex Caniggia se mostró como nunca antes en un video junto a su hija Venezia

El sábado 15 de julio nació la primera hija de Alex Caniggia y Melody Luz, Venezia, que llegó para llenar de amor a la pareja que se conoció en el reality El hotel de los famosos, El Trece.

“Bienvenida la emperatriz. Te amamos”, fue el primer mensaje de la pareja con el anuncio del nacimiento y confirmando que se trataba de una niña. "El día más feliz de mi vida", agregó en otra imagen el Emperador desde el sanatorio a minutos del nacimiento.

Desde las redes sociales, la bailarina y el Emperador van compartiendo con alegría sus primeras experiencias en esta nueva etapa como padres.

Hace unas horas, desde su cuenta de Instagram, el conductor de Los desconocidos de siempre, El Trece, compartió el mensaje e imagen más tierno con su hija, donde se lo ve con la beba en brazos.

“Todo el día así súper papu activo”, expresó el mediático en su historia acompañando sus palabras de emojis de corazones y un osito. Está a full y enamoradísimo de su hija en esta nueva etapa de la paternidad.