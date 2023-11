Cómo fue el cara a cara de Andy Kusnetzoff y Cayetano tras 3 años enfrentados

Embed

Este martes en Socios del espectáculo (El Trece) pasaron un fragmento del emotivo reencuentro en Perros de la calle después de 3 años sin verse. “Hace tres años que no nos vemos, hablamos, pero no nos vemos. Tres años. Está igual, mejor que nunca, estás joven, lo veo maduro, lo veo preparado", expresó Andy.

Aunque hubo reclamos de ambas partes, la cordialidad reinó en el estudio. “Perros de la calle es mi casa", acotó, en tanto, Cayetano. "Nunca vas a dejar de ser un perro de la calle, aunque dejaste de estar acá”, añadió el conductor del histórico ciclo.

Andy manifestó su deseo de reconstruir el vínculo. "Espero que, a partir de ahora, construyamos y reconstruyamos, sobre todo de quiénes somos hoy”, sentenció.

L-Gante disparó contra Andy Kusnetzoff y contó lo que no se vio de su fuerte enojo en PH: "¡Ortiva!"

L-Gante estuvo como figura invitada en el panel de Bendita. En el programa de Beto Casella, el referente de la cumbia 420 habló a fondo sobre su mala experiencia en PH: Podemos hablar y apuntó a Andy Kusnetzoff.

“¿Sentiste que te boludeaban?”, le preguntó el conductor de El Nueve. "Sentí como ‘digo lo que quiero, no me importa qué te causa’. Algo así. Estuve dispuesto a responder todo, pero capaz algunas cosas no las tenía por qué responderlas y no tenían por qué preguntármelas, después de lo hablado antes del programa”, sostuvo.

“Sucedían igual o me querían hacer que dé un paso adelante cuando no me sentía identificado con lo que me estaban diciendo y querían que pase igual”, continuó.

L-Gante señaló que recortaron el idas y vuelta que tuvo con Andy: “También estuvo editado eso que salió. Estuvo más picante. Andy me dijo: ‘bueno, si algo no te gustó lo podemos editar y cortar’. Y yo estaba ‘¡no cortés y no edités!’. ‘Piloteala como la tengo que pilotear yo ahora’. Esa parte no salió”.

“De lo de Wanda no me escapo, pero me preguntaron de otras cosas que son serias. A mí no me interesa responderlas o no, pero en lo legal tal vez me modifica algo”, advirtió.

Elían remarcó que él decidió quedarse en la grabación pese a todo: "En ese momento fue de ortiva la actitud que tuvieron. Pero yo me quedé hasta el final porque siempre tengo la mejor”.

El artista acotó que intentaron perjudicarlo: "Yo no voy con la intención de cagarte el programa, entonces vos no tenés que tener la intención de arruinarme la carrera. Es la misma”.

Finalmente, la producción de PH editó el programa, pero sacaron varias partes. "Le dije en un momento ‘así como vengo y te la puedo levantar, también te la puedo tirar abajo y te hago quedar como un boludo a vos. Pero lo que vas a hacer es editarlo y vos no vas a quedar como un boludo. Solo yo. Por eso fue el enojo. Cuestión de empatía", cerró.