Conmovedor posteo de Eugenia Quibel, la última pareja de Gerardo Rozín, a un año de la muerte del conductor

“Hoy me siento íntegra y serena. La angustia que al principio aparecía en los momentos más absurdos, se ubicó en un lugar menos incómodo y más digerible”, puso, a flor de piel junto a una foto junto al periodista que se llevó muchísimas demostraciones de afecto.

“Al final la mente es sabia y selectiva. Los miles de recuerdos de todos nuestros años juntos hoy aparecen más nítidos y me dibujan muchas más sonrisas que lágrimas. Así lo elijo yo. Así me lo pediste. Porque al final, siempre estabas haciendo comedia”, destacó.

“Guardo conmigo el legado más valioso, un grupo de gente amiga, en quien confío y por momentos te encuentro, con quienes podemos reír y recordarte tal como te gustaría que suceda”, aseveró la compañera de los últimos años del animador. “GRACIAS por nosotros. Gera en mí para siempre”, concluyó, a pura emoción.

Gerardo Rozín

Los últimos días de Gerardo Rozín

Durante 2021, al conductor se lo había diagnosticado de un tumor cerebral, una enfermedad "irreversible" con la que venía luchando durante muchos meses.

Esto lo llevó a abandonar La peña de Morfi, ciclo que conducía junto a Jesica Cirio. El 26 de diciembre de ese mismo año, Rozín realizó un brindis y saludó a sus compañeros, sabiendo que sería su último ciclo.

Por decisión del periodista, sólo unos pocos conocían de su enfermedad, ya que no lo había hecho público. "Es lindo tener el brindis bien. Lo tengo bien. Quiero a los que me quieren. Me quieren a los que quiero. Lo saben", había expresado, durante su última aparición en el programa, que él mismo creó y se encargó de producir.