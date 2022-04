Conocé a Alina Moine, la periodista deportiva de 42 años que conquistó a Marcelo Gallardo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alina Moine (@alinamoine09)

“De chica iba a un colegio técnico donde estudiaba materias de ciencias exactas por la mañana y a la tarde hacía teatro, periodismo, televisión, cine, fotografía. Fue una formación maravillosa. Me gusta todo y ese fue el dilema. No había test vocacional que me diera un porcentaje abultado para una cosa en especial. Estudiaba biotecnología y seguía con el teatro, y obviamente los deportes siempre me interesaron. Mi bisabuelo jugaba al fútbol en un club de primera división y por el lado de la familia de mi mamá todos son muy futboleros también, así que me crié en ese ámbito de club y deportes”, contó en una entrevista con el diario La Nación.

"Ya estaba en un programa de radio en Rosario y después me preguntaron si quería hacer notas en la cancha y una cosa fue llevando a la otra", contó sobre su llegada al medio incluso logró entrevista a Diego Maradona, un recuerdo imborrable para ella.

Alina participó en ficción también: "Me di el gusto de hacer algunas cosas, una de las últimas fue una participación en El Host, con Adrián Suar. Hoy, con mi agenda sería imposible pero, quizás, algunas escenas en algún capitulo de una serie estaría bueno. Es un lindo hobby".

En 2019 fue la primera vez que se la vínculo con el Muñeco Gallardo, justo cuando él atravesaba una crisis con su pareja Gerlandine la Rosa.

El embargo de Benjamín -el último hijo de Gallardo y Gerladine- habría puesto el romance de Alina y el director técnico en un parate. Pero hoy, aunque la mujer lo niega, los rumores de crisis y separación están de nuevo en el tapete.

Alina. al igual que Gallardo, suele elegir como destino para sus vacaciones el sur. Este verano cada uno estuvo allí y disfrutaron de mirar las mismas montañas.

Se filtró una foto de Marcelo Gallardo en la casa de Alina Moine

Los rumores de romance entre Marcelo Gallardo y Alina Moine datan de bastante tiempo atrás, si bien nunca blanquearon la relación. De hecho, el DT de River hace un tiempo ya que está separado de hecho de su esposa Geraldine La Rosa, aunque ella intentó negarlo en las últimas horas, por lo que no habría impedimento alguno en blanquear el nuevo amor. Pero tal parece, pretenden pasar desapercibidos porque cuando la prensa le consultó a la periodista por el tema se limitó a disparar “A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental”, sin negar ni confirmar.

Pero ahora se descubrió una fotografía del ex futbolista, nada más y nada menos que en la casa de la periodista deportiva. Fue en el programa Socios del espectáculo (El Trece) donde mostraron las pruebas: Marcelo Gallardo sosteniendo una camiseta de fútbol delante de una pared empapelada, que no es otra que una de las paredes de la casa de Alina Moine delante de la cual se ha sabido fotografiar ella para las redes sociales.

Las fotos de Alina Moine y Marcelo Gallardo con el mimo empapelado de fondo, que pertenece a la casa de la periodista deportiva lo que prueba la relación entre ambos.

Así es que Luli Fernández, una de las panelistas del programa, explicó pícara: “Puede ser cualquier fondo, tranquilamente puede ser el bar de la cancha de River pero no. ¿Vos sabes dónde es ese lugar? Es el living de la casa de Alina”. Frente a esto, su compañera Paula Varela acotó “Qué viva Alina. Estuvo viva Alina… Alina dijo ‘Marce ponete acá con la remerita que te pedí que firmes’ y lo enganchó con el mismo empapelado”.

En tanto, Luli continuó explicando que “La foto de Alina está publicada en sus redes sociales, que son abiertas y la foto de Marcelo Gallardo, es una foto que está en internet también que la pueden encontrar fácilmente y que es una foto que él se saca con una camiseta para un regalo para alguien”. Al tiempo que Rodrigo Lussich sumó otra prueba: “Además del fondo, del empapelado, la lámpara, el palito de la lámpara… Es muy notorio, cómo está la lámpara, no sólo el mismo empapelado”. Así es que ¡Piedra libre para Marcelo Gallardo y Alina Moine!