Coti Romero habló de Nacho Castañares y le tiró un filoso palito a su ex, el Conejo: "La vida es sabia"

También habló sobre aquel video que se había filtrado en el que los podía ver muy acaramelados en un boliche. “Lo que pasó con el chicle en su momento es que de verdad estábamos jodiendo, después de eso cuando ves que la gente empieza a hablar tanto ahí despertas y decís bueno puede ser esto”, aclaró.

Por último, la correntina le tiró un palito a su ex, Alexis 'El Conejo' Quiroga. “Yo lo conté siempre, que el primero que me llamó la atención fue él, no es que me gustó, solo me llamó la atención”, remarcó Coti sobre Nacho, cuando lo conoció en la casa de Gran Hermano.

Además, destacó que con el Conejo no habló más. "Si lo veo lo saludo, pero creo que la vida es muy sabia y no nos cruzó nunca más”, disparó.

Nacho Castañares sorprendió al dar detalles de su romance con Coti Romero: "Estamos disfrutando"

En las últimas horas Coti Romero confirmó que con Nacho Castañares están comenzando una relación amorosa, aunque todavía no cuentan con un título oficial. Esto revolucionó a los fanáticos de Gran Hermano, y este viernes el joven dio detalles sobre cómo nació este vínculo.

Lo cierto es que esta noticia fue sorpresiva, ya que cuando convivieron juntos en el reality, los participantes no tenían la mejor relación e incluso tuvieron distintos choques dentro la casa. Sin embargo, todo dio un giro inesperado.

"No hay noviazgo. Nosotros somos amigos que nos estamos conociendo", fueron las palabras de la correntina en un móvil para LAM (América).

Tras estas declaraciones, Nacho fue abordado sobre el tema en el streaming de Telefe y reconoció: "No estoy saliendo con Coti. Si estoy compartiendo cosas con Coti. La gente nos ha visto en boliches, comiendo y en la historia de ayer. No estamos saliendo pero sí nos estamos viendo".

“Siento que no hay que ponerle ningún título porque somos dos personas que estamos disfrutando y viendo pero hasta ahí. Yo siempre me lleve bien, después por distinto motivos hubo momentos que no compartimos tanto y ahora si compartimos un montón de cosas", aclaró.

Por último enfatizó nuevamente en que no tienen intenciones de esconderse y concluyó: "No tiene por qué ser todo un misterio, si ven una historia juntos no es que queremos blanquear nada, si nos ven comiendo lo mismo, simplemente es un montón de momentos juntos".