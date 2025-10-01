Trasladaron a la cárcel a Morena Rial: qué pasará con Amadeo, su bebé de 11 meses

Y tras compartir los argumentos de la Justicia para decidir la detención de Morena -falta de constancia de tratamiento psicológico/psiquiátrico indicando modalidad, frecuencia y profesionales actuantes, falta de constancia de empleo y/o medios de subsistencia, falta de justificación de la ausencia de las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre-, Salerno planteó en el programa qué es lo que pasará de ahora en mas con Amadeo, dado que la hija de Jorge Rial quedará privada de su libertad hasta tanto se lleve a cabo el juicio correspondiente, que según los tiempos procesales puede llevar un buen tiempo.

“Ahora, ¿Qué pasará con su bebé? ¿En qué condiciones quedará? Es un contexto delicado que una madre esté lejos de su hijo. ¿Será posible que su bebé también termine en la cárcel?”, planteó e inmediatamente viene a la mente "Leonera", el premiado film de Pablo Trapero que refleja cómo es la vida de la presidiarias con sus hijos creciendo tras las rejas.

Morena Rial traslado - captura Desayuno Americano

Cómo es el Penal de Melchor Romero, donde quedará presa Morena Rial

El penal de Melchor Romero, a donde fue trasladada Morena Rial y donde permanecerá hasta que avance su situación judicial, se ubica en la zona rural de esa localidad, a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.

Este establecimiento carcelario tiene capacidad para alojar a varios cientos de internos, aunque al igual que ocurre en gran parte de los penales del país, suele funcionar con niveles de sobrepoblación que superan su número ideal de plazas.

La cárcel está organizada en módulos o pabellones separados, además de contar con espacios comunes, talleres de capacitación y sectores destinados a la formación laboral de las personas privadas de la libertad. También dispone de áreas específicas de aislamiento y diferentes sectores de alojamiento, que se asignan según el régimen de detención que corresponda a cada interno.

unidad-penitenciaria-carcel-45-melchor-romero

En Melchor Romero conviven personas que ya cumplen condenas firmes junto con otras que se encuentran en prisión preventiva, a la espera de una resolución judicial. La institución contempla distintos niveles de seguridad, que van desde mínima hasta media o alta, en función de la evaluación de cada caso y del perfil de cada detenido.

Dentro del penal existen programas educativos y de reinserción social, además de talleres laborales en los que los internos pueden desempeñar tareas productivas. Algunas de estas actividades se realizan en el propio establecimiento, mientras que en determinados casos se autorizan proyectos externos, siempre bajo estricta supervisión.

La vigilancia es permanente en todo el predio y se complementa con sistemas de control que buscan prevenir intentos de fuga o situaciones de riesgo. De este modo, el penal de Melchor Romero combina funciones de seguridad con programas orientados a la rehabilitación y reinserción de quienes transitan allí su proceso judicial.