Zoe Bogach confesó su drama con la alimentación tras la separación: “Estoy a un paso de que me internen”

En ese sentido, Zoe Bogach agregó que está empezando a recuperarse lentamente: "Ahora estoy empezando a comer de a poquito hace dos días pero se me fue el hambre".

"No sé, inconscientemente me chivo toda de noche, mojada literalmente del calor. No sé, no entiendo. Y me pasó también de tener mucho frío y agregarme buzos porque no paraba de temblar", agregó sobre otros malestares físicos que sintió.

Qué desató el escándalo y separación entre Zoe Bogach y su novio

La ex participante de Zoe Bogach acusó a su ahora ex novio Manuel Ibero de infiel y él después la acusó de lo mismo desde las redes sociales en su defensa pública.

"Lo que menos quería es que todo termine así. Aguanté hasta el último segundo. El detonante fue que esta mina me diga que este pibe le dijo que teníamos una relación abierta y que hablaba. Ese fue el detonante. Él piensa que vamos a volver, yo con la persona que me cagó no pienso volver ni en mil vidas, ni en veinte, ni en el siglo que viene", expresó totalmente desilusionada Zoe al enterarse de que su novio le habría comentado a otras chicas que con ella tenía una relación abierta. Y luego mostró como prueba escandalosos chats que probarían su relato.

Tras exponerlo desde las redes, Manuel Ibero le contestó fuerte y acusó a ella de serle infiel: “Hace un par de meses descubrí que ella me fue infiel, pero jamás tuve la necesidad de ventilar nada porque considero que los problemas de pareja se resuelven en pareja. Pero bueno, el lobo siempre será el malo si la historia la cuenta caperucita", lanzó picante el joven.