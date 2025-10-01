Zoe Bogach confesó su drama con la alimentación tras la separación: “Estoy a un paso de que me internen”

Zoe Bogach se separó de su novio Manuel Ibero en medio de un gran escándalo que quedó expuesto públicamente en medio de una catarsis que hizo la ex Gran Hermano desde sus redes sociales contando los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.
La ex Gran Hermano Zoe Bogach confesó cómo la afectó su escandalosa separación de Manuel Ibero y contó qué le dijo su madre alertada por la situación.
En medio de esta situación, en una entrevista con Martín Cirio para su canal de Youtube, Zoe Bogach contó cómo la afectó a nivel salud toda esta situación vivida con su ex pareja y reconoció los problemas que sufrió con la alimentación.
"Estás impactada con todo esto, ¿podes dormir a la noche?", le consultó el stramer tras el relato de su escandalosa separación. A lo que la ex Gran Hermano confesó: "No, nunca en la vida me pasó esto de tener anorexia, de no poder comer, recién hace dos días estoy empezando a comer de a poquito".
"He pasado literalmente cuatro días sin comer, se me cerró el estómago", se sinceró la ex participante del reality de Telefe. Y luego comentó qué fue lo que le dijo su madre al verla así y la alertó: "Estoy volviendo, es que no me gusta como estoy tampoco, estoy pesando muy bajo. El otro día tuve una charla con mi mamá y me dijo: 'Zoe por favor comé porque estas a un paso de que te internen'. Para que me lo diga mi mamá...".
En ese sentido, Zoe Bogach agregó que está empezando a recuperarse lentamente: "Ahora estoy empezando a comer de a poquito hace dos días pero se me fue el hambre".
"No sé, inconscientemente me chivo toda de noche, mojada literalmente del calor. No sé, no entiendo. Y me pasó también de tener mucho frío y agregarme buzos porque no paraba de temblar", agregó sobre otros malestares físicos que sintió.
La ex participante de Zoe Bogach acusó a su ahora ex novio Manuel Ibero de infiel y él después la acusó de lo mismo desde las redes sociales en su defensa pública.
"Lo que menos quería es que todo termine así. Aguanté hasta el último segundo. El detonante fue que esta mina me diga que este pibe le dijo que teníamos una relación abierta y que hablaba. Ese fue el detonante. Él piensa que vamos a volver, yo con la persona que me cagó no pienso volver ni en mil vidas, ni en veinte, ni en el siglo que viene", expresó totalmente desilusionada Zoe al enterarse de que su novio le habría comentado a otras chicas que con ella tenía una relación abierta. Y luego mostró como prueba escandalosos chats que probarían su relato.
Tras exponerlo desde las redes, Manuel Ibero le contestó fuerte y acusó a ella de serle infiel: “Hace un par de meses descubrí que ella me fue infiel, pero jamás tuve la necesidad de ventilar nada porque considero que los problemas de pareja se resuelven en pareja. Pero bueno, el lobo siempre será el malo si la historia la cuenta caperucita", lanzó picante el joven.