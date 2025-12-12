Máxima tensión: Yanina Latorre tendrá un cruce inesperado con su peor enemiga en MasterChef

La incorporación de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity (Telefe) da que hablar y en los próximos días seguramente aún más con un inesperado encuentro que tendrá con una enemiga de hace años del medio.
Se conoció a la famosa que será invitada especial a MasterChef Celebrity y que seguramente no le gustará del todo a Yanina Latorre.
En Intrusos (América TV) detallaron a qué chef reconocida hará una participación especial la próxima semana como invitada y así se reencontrará cara a cara con la conductora de SQP en el reality gastronómico.
Fue Rodigo Lussich quien dio detalles al respecto: "Tengo un solo un camarín no como otras", le confió Latorre, reavivando la polémica con la cantante La Joaqui, que puso como condición para hacer MasterChef tener a su peinador y su camarín, cosa que no todos tienen
Y luego detalló qué enemiga de Yanina estará como jurado en el ciclo que conduce Wanda Nara y promete dar que hablar en un explosivo encuentro televisivo.
"El lunes estaría como invitada de lujo en el jurado, no se si sabrá Yanina, que sería la presencia de Maru Botana", lanzó el conductor como adelanto.
"Es un escándalo", reaccionó al instante Karina Iavícoli ante el potencial encuentro entre Botana y Latorre.
"Va a ser atractivo para verlo", cerró Adrián Pallares en un explosivo encuentro televisivo que dará seguramente mucho que hablar.
Yanina Latorre contó detalles de cómo se gestó su ingreso a MasterChef Celebrity en reemplazo del ex futbolista Maxi López y reveló un dato desconocido sobre la grabación de este 11 de diciembre.
"El 12 de diciembre grabo, va a salir dentro de 10 o 15 días. Hay otro reemplazante de Maxi López", dijo en primera instancia la conductora de SQP (América Tv) aportando un poco de intriga.
Y añadió sobre su incorporación al reality que anima Wanda Nara: "Voy a contar la verdad: cuando me llaman para reemplazar a Maxi, lo llaman a mi marido —que era ideal— y después a mí. Los dos lo reemplazábamos. Yo no puedo hacer tantos programas como ellos necesitan porque trabajo".
"A Diego (Latorre) le gustó, lo deja ESPN, pero el tema es que él tenía Libertadores, muchos partidos, finales. Le dijeron que si no faltaba a ningún programa que hacía, lo dejaban", continuó explicando.
"Finalmente, tuvo que decir que no. Lo buscamos. Mis hijos, que son fan de MasterChef, estaban contentos de que mamá y papá se estaban cuidando el lugar", cerró sobre la logística que ya estaba organizada para que ingresara Diego Latorre.