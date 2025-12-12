Máxima tensión: Yanina Latorre tendrá un cruce inesperado con su peor enemiga en MasterChef

"El lunes estaría como invitada de lujo en el jurado, no se si sabrá Yanina, que sería la presencia de Maru Botana", lanzó el conductor como adelanto.

"Es un escándalo", reaccionó al instante Karina Iavícoli ante el potencial encuentro entre Botana y Latorre.

"Va a ser atractivo para verlo", cerró Adrián Pallares en un explosivo encuentro televisivo que dará seguramente mucho que hablar.

Cómo se gestó el ingreso de Yanina Latorre a MasterChef en lugar de Maxi López

Yanina Latorre contó detalles de cómo se gestó su ingreso a MasterChef Celebrity en reemplazo del ex futbolista Maxi López y reveló un dato desconocido sobre la grabación de este 11 de diciembre.

"El 12 de diciembre grabo, va a salir dentro de 10 o 15 días. Hay otro reemplazante de Maxi López", dijo en primera instancia la conductora de SQP (América Tv) aportando un poco de intriga.

Y añadió sobre su incorporación al reality que anima Wanda Nara: "Voy a contar la verdad: cuando me llaman para reemplazar a Maxi, lo llaman a mi marido —que era ideal— y después a mí. Los dos lo reemplazábamos. Yo no puedo hacer tantos programas como ellos necesitan porque trabajo".

"A Diego (Latorre) le gustó, lo deja ESPN, pero el tema es que él tenía Libertadores, muchos partidos, finales. Le dijeron que si no faltaba a ningún programa que hacía, lo dejaban", continuó explicando.

"Finalmente, tuvo que decir que no. Lo buscamos. Mis hijos, que son fan de MasterChef, estaban contentos de que mamá y papá se estaban cuidando el lugar", cerró sobre la logística que ya estaba organizada para que ingresara Diego Latorre.