Daniel Gómez Rinaldi relató el pánico que sintió cuando lo apuñalaron y reconoció su máximo error

"Forcejeamos y me clava un puntazo en el muslo izquierdo y otro más abajo. Sentí el temor cuando me pegó el segundo y ahí lo solté y se escapó", reconoció el comunicador aún conmovido por lo que le tocó vivir horas atrás.

Y asumió su errror en perseguir al delincuente exponiéndose a más peligro: "No hice lo correcto, hay que dejarlos ir, pero te da tanta bronca. En el celular tenemos todo. Nunca pensé que iba a salir del container con un cuchillo. Es un segundo, sentí pánico".

"Fue ese segundo de estar desprevenido donde me lo arrancó. La policía se portó muy bien, me calmaron y tranquilizaron, es importante hacer la denuncia para dejar constatado cómo fue", concluyó su fuerte relato.

Embed

El acta policial sobre el violento robo que sufrió Daniel Gómez Rinaldi

Se conoció el acta policial donde consta el episodio de inseguridad que vivió el periodista Daniel Gómez Rinaldi en la madrugada del viernes mientras esperaba un colectivo para ir a trabajar.

Tras el intenso forcejeo con el delincuente para recuperar su teléfono celular, el periodista sufrió una herida corto punzante y debió ser asistido por personal médico del SAME para las primeras curaciones y luego se dirigió una clínica.

Personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad fue desplazado esta mañana por el comando de emergencias hasta Santa Fe y Talcahuano, donde el periodista Daniel Gómez Rinaldi contó que se hallaba en la parada del colectivo 39 y al subir a la unidad un ladrón le robó el celular.

El periodista de 57 años señaló que persiguió al delincuente y en Talcahuano al 1200 encontró al sujeto dentro de un contenedor de residuos. Al exigirle la devolución del teléfono, el sujeto lo hirió en una de sus piernas.

El ladrón logró escapar pero la policía recuperó el teléfono. Arribó el SAME que realizó una curación y el damnificado fue trasladado al centro de salud de su prepaga. Se labraron actuaciones por tentativa de robo y lesiones con la intervención de la Fiscalía Número 3 a cargo del Dr. Roma.

"Me sacan el celular esperando el colectivo, lo corro y lo descubro en un conteiner escondido. Sale y empieza un forcejeo donde me tajea la pierna. Decidí que se vaya y vino la policía y la ambulancia. Me revisaron y ahora estoy como en shock", le confió Rinaldi esta mañana a Luis Bremer en un audio que le envió y que se escuchó en el ciclo Desayuno Americano.