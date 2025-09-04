La contundente decisión que habría tomado la familia de Chico Novarro tras el posteo de Cecilia Milone

Qué dice el extraño mensaje de Cecilia Milone a Chico Novarro el día en que hubiese cumplido 92 años

Chico Novarro falleció en agosto de 2023, rodeado del amor de su esposa, Cristina Alessandro, y de sus hijos. Poco después, Cecilia Milone sorprendió al revelar públicamente que había mantenido un romance secreto con el cantante mientras él aún estaba casado, a quien definió como “el gran amor de su vida”.

Como era de esperar, la familia reaccionó con indignación e intentó desmentir la historia, sugiriendo que se trataba de una fantasía de Milone que Novarro nunca compartió. Aunque con el tiempo la polémica se fue apagando, este 4 de septiembre —fecha en la que el músico habría cumplido 92 años— la actriz volvió a recordarlo con un sentido mensaje, reafirmando cada una de sus palabras sobre su vínculo sentimental con el recordado cantante.

"Naciste la madrugada del 4 De Septiembre. Son días claves. Donde miro tus fotos y te escucho cantar. Siempre que te llamaba por tu cumpleaños, decías: 'Hola, era el llamado que estaba esperando'. Y durante muchos años nos privamos. Vos de mi saludo y yo, de la ternura de tu voz esperándome", comenzó escribiendo junto a un compilado de imágenes de ambos, tanto arriba como abajo del escenario, musicalizado con el tema Tu Amor, interpretado justamente por ellos.

Lo más llamativo del posteo de la actriz fue el cierre del poema que le dedicó, donde volvió a declarar todo su amor. " ¿Por qué lo dejo por escrito? Porque nada hay más PRESENTE que las palabras y porque MI amor es MÍO y yo, soy TUYA. Renacé, Micki, por siempre jamás", concluyó junto al emoji de un corazón blanco y una paloma.

Otro detalle que llamó la atención sobre la publicación de Milone fue la escasa cantidad de reacciones, con apenas algo más de 600 likes, lo que podría interpretarse como una desaprobación de los internautas ante la insistencia de la cantante por hacer pública una situación íntima que Novarro prefirió mantener en privado durante su vida.