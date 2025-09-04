El ex Gran Hermano Ulises Apóstolo confesó que está saliendo con un famoso periodista

En las redes sociales empezaron rápidamente las especulaciones. Al parecer, Ulises prefiere mantener el reserva el nombre del hombre en cuestión porque es alguien que no suele hablar públicamente de su sexualidad.

Guerra total entre Chiara Mancuso y Eugenia Ruiz de Gran Hermano: se sacaron chispas por Ulises Apóstolo

Aunque Gran Hermano ya terminó, las tensiones entre los ex participantes siguen fuera de la casa. En esta ocasión, el conflicto tuvo como protagonistas a Chiara Mancuso y Eugenia Ruíz, quienes protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales tras unas polémicas declaraciones de la santiagueña en un streaming, en las que apuntó contra la amiga de Ulises Apóstolo.

Todo comenzó cuando Eugenia habló del vínculo que mantuvo con Ulises y lanzó frases que incomodaron a su excompañera: “Lo quiero a Ulises, a mi pesar, porque no quiero quererlo. Estoy re caliente con él pero igual lo quiero. Del otro lado está Chiara, que es medio celosa. Dice que no tiene celos de mí, pero yo sé que Ulises la pasa muy bien conmigo y eso a Chiara no le gusta. Tienen una relación muy tóxica y, en cambio, conmigo está relajado”.

Chiara no tardó en responder y lo hizo de manera tajante desde su cuenta de X: “Eugenia no tiene idea de mi vínculo con Ulises. Él tiene 27 años y la libertad de vincularse con quien quiere y elige. Nunca me dio celos ella, y fui la primera que siempre bancó la relación de ellos dos. Fin”.

En otro mensaje, reforzó su postura con una reflexión cargada de firmeza: “Se enoja con él y tengo la culpa yo. Cada uno da lo que tiene, no se preocupen. Yo tengo mucho amor y así va a seguir siendo. Los amo, y los de afuera que no tienen nada que ver conmigo son de palo”.

A pesar del cruce y la tensión que se generó entre los fandoms, Chiara finalmente optó por bajarle el tono al conflicto y compartió un mensaje conciliador: “No se peleen más entre ustedes, ya hablé con Eugenia. Nos queremos y está todo bien”.

Aunque las heridas del reality todavía están frescas, este gesto de diálogo deja abierta una puerta a la reconciliación. Gran Hermano ya no está al aire, pero sigue generando capítulos paralelos llenos de emociones, reproches y reencuentros, esta vez con Chiara, Eugenia y Ulises como protagonistas.

¿Qué ganó Ulises Apóstolo en la final de Gran Hermano?

Ulises Apóstolo logró consagrarse como subcampeón de Gran Hermano, alcanzando el segundo puesto en la final del programa más visto de la TV. Por su participación en el podio, el cordobés recibió una importante suma de dinero: 23 millones de pesos.

Además el joven obtuvo una casa prefabricada, una moto Motomel S2 150 Full y un año de cerveza gratis.