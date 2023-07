Daniela Christiansson festejó los 4 meses de Elle en soledad y entre rumores de crisis con Maxi López

En tanto, Daniela se quedó en el Reino Unido con su pequeña hija y desde allí compartió en las redes sociales las fotos del festejo por los cuatro meses de vida de la pequeña.

Daniela Christiansson.jpg

Lejos de Maxi y en medio de rumores de una fuerte crisis entre los dos, la modelo mostró fotos del festejo en soledad por los cuatro meses de vida de la niña.

"Feliz 4to mes a mi pequeño sol. Me estoy poniendo un poco sensible al darme cuenta de lo rápido que estás creciendo", expresó la rubia en su posteo de Intagram.

"Pero somos padres increíblemente afortunados de tener una niña tan hermosa y divertida", finalizó. Y luego en otra historia con emojis de un corazón y cara con lágrimas comentó: "Feliz cumple mes".

Cabe recordar que esta semana se dará el regreso de Maxi a Europa después de estos días que estuvo con sus hijos en la Argentina.

Daniela Christiansson 1.jpg

Daniela Christiansson 2.jpg

Daniela Christiansson 4.jpg

El inesperado y tajante gesto de Maxi López con Wanda Nara tras su viaje con Mauro Icardi a Turquía

Hace unos días, Maxi López volvió a la Argentina para estar con sus tres hijos, tras conocerse que Wanda Nara padece un grave problema de salud. Pero en las últimas horas, el exfutbolista tuvo un fuerte gesto con su ex esposa que llamó la atención de todos en las redes sociales.

Al parecer, y según trascendió en los últimos días, a Maxi no le habría gustado que la animadora de Telefe viajara a Turquía con Mauro Icardi. En ese contexto, se conoció que López dejó de seguirla Instagram, causando un nuevo revuelo.

“¡La vida de Wanda tiene más capítulos que This Is Us! ¿Y ahora qué habrá pasado?”, arrojó la influencer Pochi en su cuenta Gossipeame, cuestionando la actitud que tuvo el papá de Valentino, Constantino y Benedicto con Wanda.

Cabe destacar que, tal como informó PrimiciasYa el dia viernes, Maxi López se irá del país este martes en un vuelo de la tarde a Europa. Viajará solo y su hijo Valentino se quedará con el hermano de él hasta que vuelva Wanda a la Argentina.