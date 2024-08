Dante Ortega contó la actitud de su familia tras revelarles su orientación sexual

Dante Ortega con sus hermano y su mamá, Guillermina Valdes.jpg

Asimismo, frente a la consulta de cuál fue la reacción familiar al conocer su preferencia sexual, Dante fue completamente sincero al confiar: "Lo tomaron bien, con mucha naturalidad. Mi abuela quizás al principio quería entender un poco más cómo era, cómo conocía a alguien, pero también se lo imaginaba. Ellos me quieren ver feliz".

Asimismo, con una visible armonía tanto interna como externa, Dante dejó en claro que vive su vida libremente más allá de la mirada ajena. "Si bien lo hice en un momento en el que ya no me importaba lo que pudieran decir, yo no lo conté para que me acepten sino para que lo sepan", concluyó.

Dante Ortega desfiló con un vestido de alta costura: "Nunca imaginé ser una novia"

Después de sorprender a su abuelo, el famoso Palito, en La Peña de Morfi (Telefe) cantando en vivo allá por octubre de 2022, Dante Ortega fue convocado para subirse a la pasarela, sorprendiendo a todos una vez más y así comenzando a dejar de lado su extremo bajo perfil mediático.

Así, el hijo de la modelo y empresaria Guillermina Valdés y el productor televisivo Sebastián Ortega aceptó la propuesta del diseñador Santiago Artemis para lucir uno de sus modelos de alta costura en la muestra que se realizó en el Palacio Paz.

Enfundado en un elegantísimo vestido negro y con gafas oscuras, Dante Ortega brilló en la pasarela llevándose todos los aplausos. Completó su outfit con guantes largos, a lo Greta Garbo, y un soñado collar de brillantes.

Fue el propio músico quien compartió desde sus historias virtuales un video de su pasada dirigido al diseñador que lo convocó. "Nunca imaginé ser una novia. ¿Le puse onda Santiago Artemis?", preguntó divertido.