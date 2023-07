Darío Barassi conmovió a todos con un tierno gesto hacia su mamá: "Una vez en la vida hay que..."

"No hay oficio con mayor entrega que ese. Y la mía, no es la excepción. Guerrera, libre, irónica, graciosa, rebelde, sensible, generosa y única. Mi vieja", describió el conductor de ¡Ahora Caigo! (El Trece) y continuó: "Fanática de Barassi conductor, público desde la primera hora de un joven Barassi actor, ponderadora de mis looks y mi corte de pelo, crítica de mi acelere y ácido humor".

Luego relató una tierna historia sobre el apoyo incondicional de su madre en sus comienzos y reveló: "En secreto junta las revistas en las que salgo y recorta notas de diario de papel, las guarda en folios en una carpeta azul que es mi color favorito".

"Por estos motivos, entre tantos otros, el fierro tenía un solo destino en esta oportunidad. Las manos de la mamá del gorito. Te quiero vieja", finalizó junto a una tierna foto de ambos sosteniendo el premio.

Darío Barassi y su mamá

La inesperada confesión de Darío Barassi sobre la intimidad de su familia: "Hasta acá llega el amor"

Darío Barassi abrió su corazón al hablar de su familia y reveló una firme postura acerca de la posibilidad de tener más hijos. A casi un año del nacimiento de su última hija Inés, fruto de su relación con Lucía Gómez Centurión, el conductor de Ahora Caigo (El Trece) aseguró que "no hay manera de que venga otra Barassita al mundo".

"Cerramos la fábrica, somos dos padres con dos manos cada uno, hasta acá llega el amor”, sostuvo el protagonista de Chueco al ser consultado por Catalina Dlugi en su ciclo radial emitido por la Once Diez, Agarrate Catalina.

De esta forma, dejó en claro que por el momento solo tiene ojos para sus dos hijas y completamente conmovido agregó: "Mis hijas son los amores de mi vida. Inés tiene 11 meses, toma la mamadera sola, duerme sola, ya dice papá, es un ser bastante autónomo. Antes de irme a dormir, paso por el cuarto de cada una para chequear que respiren, que estén bien. Se tienen muchísimo cariño".

Finalmente, explicó cómo se las ingenia para equilibrar su exhaustiva agenda laboral y el tiempo en familia y contó: "Cuando llego a mi casa, me tiro al piso, me disfrazo de Elsa y canto Frozen. Con mi mujer salimos a caminar, jugamos al tenis, o cuando me subo al auto encuentro como mi santuario. Cuando manejo es cuando logro sacarme por un rato al Barassi de encima".