Darío de Gran Hermano dio su versión sobre un supuesto pasado amoroso con Virginia

Ambos son oriundos de La Plata y entre los televidentes comenzaron los rumores de que no solo se conocían, sino que tuvieron una historia de amor. "Tuvimos algo, pero hablo de los 18 años. Adentro de la casa no lo quería decir, porque él no dijo nada", había confesado Virginia.

Darío cuenta que conocer a Virginia - captura GH 2023.jpg

Este martes, le preguntaron a Darío su lado de la historia y para sorpresa de muchos, su versión no coincidió con la de su compañera. "Sabés que tendría que mentir si te dijera que sí tuvimos algo, en qué lugar y en qué momento. Puede ser", expresó.

"No lo voy a negar, yo digo que puede ser, pero no me acuerdo. Así como acepté, que no me gustó del todo, que salí con una amiga de ella. Si dice algo con respecto a ella yo le daría la derecha si realmente me acordara. No tendría ningún problema en aceptar una cosa que pasó", completó.

Escándalo en Gran Hermano: la familia de Darío le habría entregado un papel con información clave

Anoche Darío Martínez Corti abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe) con el cuarto puesto entre los competidores y se armó un importante escándalo por una nota que le habría entregado su familia.

Sucede que cuando los participantes dejan el reality, tienen que cumplir con un estricto aislamiento en el cual no pueden recibir ninguna información del exterior. Sin embargo, su familia habría roto este reglamento dándole instrucciones claves en un papel.

"Los familiares de Darío idearon una serie de tips de lo que le van a preguntar y tiene que responder en el debate tras su salida. Un familiar escribió a otro para que manuscriba las indicaciones que finalmente el ex GH se termina llevando con los detalles", informó Fede Flowers.

Además, adjuntó imágenes del escrito y en el mismo se leía: "En el debate te van a hablar del tema Virginia, por lo que dijo de Pancho. Te van a atacar con lo que dijiste de ella. Defendete con: ella pidió que te vayas cuando entró Delfina".

Por otro lado, también nombraron a Coti Romero y escribieron: "Tema Coty: si te preguntan aclará que con ella la mejor y no quisiste dar a entender que te tiró onda. Te puso incómodo y habían comentarios desubicados, quería que pises el palito".